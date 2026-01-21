Omar Vizquel se quedó cerca del título en Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

En un final de película que mantuvo en vilo a toda Nicaragua, los Leones de León, dirigidos por el experimentado Sandor Guido, se coronaron campeones del béisbol invernal tras derrotar en el séptimo y decisivo juego de la gran final a los Gigantes de Rivas, comandados por la leyenda venezolana Omar Vizquel.

Un duelo de estrategias hasta el último suspiro

La serie final cumplió con todas las expectativas, llegando al límite de los siete encuentros. En el duelo definitivo, los melenudos de Guido lograron descifrar el pitcheo rival para adjudicarse el trofeo, dejando a la escuadra de Rivas a las puertas de la gloria.

Para Sandor Guido, este título representa una ratificación de su jerarquía en el béisbol nicaragüense, logrando imponerse en un tablero de ajedrez táctico frente a uno de los nombres más ilustres del béisbol mundial.

El balance de Vizquel: Un debut de altura

A pesar de la derrota en el último suspiro, el paso de Omar Vizquel por Nicaragua ha sido calificado como un éxito rotundo en lo deportivo. El múltiple ganador del Guante de Oro en las Grandes Ligas demostró su capacidad de liderazgo al llevar a los Gigantes de Rivas a la instancia final en su temporada de estreno en dicho país.

El desempeño de Vizquel ha generado comentarios positivos por la competitividad que inyectó a su equipo, logrando engranar una nómina que peleó de tú a tú hasta el último out de la temporada.

Ausencia confirmada en la Serie de las Américas

El resultado tiene una implicación directa para el futuro inmediato del estratega. Con la caída de los Gigantes, Vizquel no podrá dirigir en su país natal, Venezuela, durante la próxima Serie de las Américas, el torneo que reunirá a los campeones de las ligas invernales de la región.

Vizquel se despide de esta campaña dejando una huella profunda y demostrando que su inteligencia para leer el juego sigue intacta, ahora desde la cueva del mánager.