Dueña de VDigital 24 se lava las manos y le echa la grama a Marian Valero por caso de extorsión

El caso de la actriz venezolana Marian Valero pica y se extiende y al parecer aún hay tela que cortar, de acuerdo a los últimos avances que ofreció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, la tarde de este jueves 14 de marzo. En el reporte, Saab publicó un revelador video en el que se le escucha a la socia de Marian, la ciudadana Andrea García pactando lo que sería la extorsión.

En una llamada realizada a su víctima, García le pide la suma de 500 mil dólares americanos a cambio de no destapar los supuestos negocios sucios de la empresaria Carmen Sánchez, ante la negación la tarifa descendió a 160 mil verdes, la cual tampoco fue aceptada hasta que llegaron al acuerdo de pagar solo 60 mil dólares. Todas estas transacciones se harían a la cuenta Zelle de la actriz.

“Para justificar esta transacción el extorsionador envía una factura por honorarios profesionales de fotografías por 60.000$: siendo esta cuenta extorsiva, sin lugar a dudas, de Marian Valero, quien confirma públicamente ocho 8 meses después que sí recibió 60,000$ proveniente de la cuenta personal de la señora extorsionada”, escribe el fiscal.

Sin embargo, en un video publicado por Valero hace unos días, también confirma que continúa siendo socia con un 25% de las acciones del portal vdigital24.com, por el cual expusieron al escarnio público a Sánchez. Esta web fue creada en conjunto con Maybelitza del Valle Bello Reyes y Amilcar Bello Reyes, quienes ahora se defienden de los dichos de la venezolana.

La socia se lava las manos como Pilato

En vista de la tormenta que causaron las declaraciones de la empresaria hace unas semanas en el programa de nuestra casa, Ronda TV, y todo lo que eso ha acarreado legalmente, fue la misma Maybelitza quien salió en su defensa y desmintió a Marian, asegurando que la mujer ya no tiene ni voz ni voto en VDigital 24, por lo que desconocía las “marramucias” que estaban cometiendo.

En un video publicado en sus redes sociales, Bello Reyes negó las acusaciones de su exsocia y admitió que esto le ha generado daños económicos y psicológicos. Al mismo tiempo y junto a su abogado, Maybelitza insistió en que no ha estado vinculada al gobierno venezolano tal como lo dijo Marian. Asimismo, puntualizó que no permitirá que dañen su reputación ni la de su hermano.

“Esta situación me ha traído daños y perjuicios económicos y psicológicos, ya que me enteré a través de las redes sociales que Marian me acusa de haber facilitado su cuenta bancaria, lo cual es una falacia total, y que mi abogado explica material y técnicamente en el presente comunicado”, dijo Maybelitza.

Por su parte, el abogado Denis Portillo, afirmó que lo sucedido con Valero no tiene nada que ver con su cliente, e insinuó que podría ser parte de una campaña de desprestigio realizada por el mismo gobierno de Venezuela. “Esto es altamente probable que se trate de una puesta en escena de parte del régimen. ¿Usted cree señora Valero que no es demasiado sencillo para el régimen conseguir los datos bancarios de su cuenta?”, relató.