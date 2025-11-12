Récord en MLB: Stephen Vogt y Pat Murphy repiten como Mánager del Año

Suscríbete a nuestros canales

Este martes se llevó a cabo la elección del Mánager del Año en cada una de las ligas de la MLB, votado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

A primera hora, el timonel de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, fue galardonado como el mejor de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. Horas más tarde, se anunció al ganador de la Liga Americana, un honor que, nuevamente, recayó en Stephen Vogt, mánager de los Guardianes de Cleveland.

La victoria de Vogt, sumada a la de Murphy en la Nacional, marca un hito histórico: es la primera vez en la historia del premio que dos managers reciben honores consecutivos en sus respectivas ligas durante las mismas temporadas.

Vogt repite su éxito en Cleveland

Vogt, de 41 años, obtuvo 17 de los 30 votos de primer lugar para superar a John Schneider de Toronto y Dan Wilson de Seattle en una votación relativamente cerrada. Schneider terminó en segundo lugar con 91 puntos totales, mientras que Wilson se ubicó en un distante tercer lugar con 50 puntos.

Con este triunfo, Vogt se convierte en el primer entrenador en ganar el lauro en cada uno de sus primeros dos años al frente de un equipo de Grandes Ligas. El estratega llevó a Cleveland a un récord de 88-74 y a un segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana de forma impactante.

Vogt es el cuarto manager en la historia en ganar el premio en temporadas consecutivas, uniéndose a:

Bobby Cox (Bravos, 2004 y 2005).

Kevin Cash (Tampa Bay, 2020 y 2021).

Pat Murphy (Cerveceros, dos veces ganador reinante de la Liga Nacional).

Además, Vogt se une al tres veces ganador Terry Francona como los únicos entrenadores en obtener el premio en múltiples ocasiones con la franquicia de Cleveland.

La épica remontada de los Guardianes

La hazaña de los Guardianes fue notable. El equipo se encontraba seis juegos por debajo de .500 y a 15.5 juegos de los Tigres de Detroit el 8 de julio, y todavía estaba 10.5 juegos detrás en septiembre.

Sin embargo, Cleveland protagonizó una increíble remontada, logrando un récord de 20-7 en septiembre, una racha que incluyó 10 victorias consecutivas a fines de mes, lo que les permitió superar a Detroit y asegurar el título divisional. El déficit de 15.5 juegos que Cleveland logró borrar a mitad de temporada es el mayor en la historia de la MLB que un equipo ha remontado para ganar su división o liga, superando el cambio de 15 juegos de los Boston Braves de 1914.