Stephany Abasali denuncia compaña de odio por parte de una figura venezolana

La noche de este sábado 25 de octubre Stephany Abasali partió a Miss Universo 2025, con un total de 29 maletas cargadas de talento, entrega, dedicación y muchas ganas de dejar el nombre de Venezuela en alto.

Una salida diferente de la joven

La belleza de piel blanca y ojos claros, optó por llevar un conjunto de chaqueta y falda de cuero, que la hizo lucir fresca. Para darle más protagonismo al look optó por una camisa blanca con encajes, tacones altos y una pequeña cartera.

Varios venezolanos estuvieron en el aeropuerto de Miami, deseándole buenas energías a la reina para que pueda lograr la octava corona universal, que no se gana para Venezuela desde el año 2013 con María Gabriela Isler.

Con mucha energía la reina se fotografió con el público y fans, quienes le pidieron pasarela a lo que ella desfiló con una fuerza muy grande, demostrando su preparación para el concurso.

Campaña de odio

Estando ya cómoda en el avión, la joven modelo de 25 años y estudiante de Economía, comentó en un vídeo que una figura muy importante de Venezuela, le tiene una compaña de odio grande rumbo al Miss Universo.

Destacó que muchas veces la gente tiene a personas que siguen y quieren, pero detrás son malas y tiene un corazón lleno negro.

Aunque no reveló quién es la persona, indicó que quedó impresionada ya que la es una figura muy importante en el país.

“Yo sé muchas cosas. Alguien que tiene en mí contra una campaña de odio. Pero no me importa, ellos no influyen en lo que decidirá el jurado. No es Osmel Sousa, esa campaña de no es de otro país, es mi propia tierra, una persona que conoce muy bien de este medio”, dijo.