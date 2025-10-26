"El Gigantón" El De Froix se despide el domingo de la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A propósito de celebrar la reunión 41 en el hipódromo La Rinconada, este domingo 26 de octubre fue precisa la ocasión de despedir a un ejemplar que dejó muchas satisfacciones en la pista, un caballo que no solo dejó innumerables triunfos sino también que dejó un legado y una grandeza en la hípica venezolana.

Se trata de “El Gigantón” de ocho años, El De Froix que se retira de la pista y se termina su campaña pistera en La Rinconada.

El De Froix: Despedida El Gigantón La Rinconada

Luego de 16 triunfos para 42 actuaciones realizadas en la arena caraqueña El De Froix dice adiós en compañía de los entrenadores Juan Carlos García Mosquera, Ricky D’Angelo, el hasta ahora jinete habitual Francisco Quevedo y los propietarios del Stud Perseverancia para dar por última vez una vuelta en el coso de Coche.

Victorias y Retiro El De Froix

De las 16 victorias logradas por este campeón, siete fueron de pruebas selectivas entre ellas: El Clásico Jockey Club de Venezuela (Gi) en 2021 de la mano de su primer entrenador Juan Carlos García Mosquera. Para el año 2022 bajo la preparación del Riccardo D'Angelo, el ejemplar gana la Copa Invitacional del Caribe (GI) y la Copa Confraternidad del Caribe (GI).

En 2023 consiguió el triunfo en el Clásico Presidente de la República (GI) y ese mismo año conquista por segunda vez la Copa Confraternidad del Caribe (GI) en la Serie Hípica del Caribe celebrada en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá.

Para el año 2024, el campeón El De Froix sorprendió con la victoria en los 3.200 metros del Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la edición 78 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

Sin embargo, el día domingo 06 de julio del presente año 2025, se disputó la edición 96 del Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI) por lo que El De Froix finalizó se sexto lugar.

En aquella carrera, Riccardo D’Angelo informó que sufrió una Claudicación del Miembro Anterior Derecho, por lo que el purasangre pasará a retiro para comenzar próximamente su rol como semental.