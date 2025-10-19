LaLiga: Once del Real Madrid vs. Getafe

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de las numerosas bajas en defensa y mediocampo, el entrenador Xabi Alonso ha desplegado su tridente ofensivo de lujo, combinando velocidad, magia y gol en la delantera. El once inicial de los blancos para enfrentar al Getafe es una declaración de intenciones, manteniendo el esquema 4-3-3 y confiando en su talento joven y sus fichajes estelares para romper el siempre aguerrido esquema defensivo del equipo local.

Once Inicial

La alineación presentada por el Real Madrid no tiene sorpresas en la portería con Thibaut Courtois, el inamovible, aportando seguridad defensiva.

La línea de cuatro defensas es la más afectada por las lesiones: Fede Valverde se adapta nuevamente al lateral derecho para ofrecer potencia y recorrido, mientras que en el centro de la zaga, Éder Militão (el líder defensivo) está acompañado por el central joven Raúl Asencio, consolidado ante las ausencias. Por la banda izquierda, Álvaro Carreras aporta dinamismo y proyección ofensiva.

El centro del campo se establece con Aurélien Tchouaméni como pivote de equilibrio. A su lado, Jude Bellingham es el motor del equipo, con llegada imparable y olfato goleador. La novedad creativa la aporta Arda Güler, el talento turco que recibe la titularidad para aportar visión y desborde en el mediocampo.

Finalmente, el ataque es una máquina explosiva. La delantera la componen Franco Mastantuono, la joven promesa argentina, por un lado, y el extremo más desequilibrante, Vinícius Júnior, por el otro. La referencia de ataque y máximo goleador del equipo es Kylian Mbappé (con 9 goles), sobre quien recaen gran parte de las esperanzas ofensivas.

Juventud y pegada

La elección de Xabi Alonso para este crucial encuentro se centra en la verticalidad y el control del mediocampo: