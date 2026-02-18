Champions League: Estos son los resultados del miércoles en los playoffs

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League completó este miércoles 18 de febrero los partidos de ida en la ronda de playoffs o dieciseisavos de final, tras los cuatro cotejos que se jugaron este martes.

El partido que dejó más tantos en la jornada lo protagonizó Qarabağ ante Newcastle con siete goles en el conteo, siendo el club inglés en el que sonrió en el encuentro, tras el marcador de 1-6.

A su vez, el Bayer Leverkusen también ganó a domicilio al Olympiacos (0-2), mientras la gran sorpresa de la fecha la dio el F.K. Bodø/Glimt que tumbó en la ida al Inter de Milán (3-1), favorito en la llave.

El otro duelo que también levantó el asombro lo dejó el Brujas ante el Atlético de Madrid, después de firmar un empate a tres goles, que dejó todo abierto para la vuelta en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Cómo quedó el resto de la ida en los playoffs de Champions League?

Como mencionamos, la ronda protagonista en este momento de la Liga de Campeones inició el pasado martes, entre los equipos que finalizaron en la tabla de fase de liga entre los puestos 9° y 24°.

Los primeros duelos estuvieron marcados por equipos estelares en el torneo como el vigente campeón, PSG, y el Real Madrid, quienes sufrieron cada uno en sus cotejos para sacar el resultado positivo.

El cuadro merengue pudo ganar en Portugal a Benfica con un marcador mínimo de 0-1, tras una anotación de Vinicius, mientras que el cuadro parisino tuvo que venir de atrás en su partido ante el Mónaco y ganar 2-3, después de ir abajo parcialmente 2-0.

En el resto de partidos, Galatasaray goleó a Juventus (5-2) y Borussia Dortmund superó al Atalanta (2-0).