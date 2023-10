Paulo Dybala se casa con Oriana Sabatini, la cantante argentina de raíces venezolanas (+Video)

Cinco años pasaron para que finalmente el futbolista Paulo Dybala le pusiera la roca a su novia Oriana Sabatini, con quien vive en Italia y tiene dos hijos perrunos, además que han sido de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y el deporte, y también considerada como una de las más sólidas a pesar de que ambos aún son jóvenes y no tienen hijos. Mediante las redes sociales, la hija de la venezolana Catherine Fulop celebró la pedida de mano del argentino, manifestando su felicidad por llegar al altar con el amor de su vida.

“Para siempre”, escribió la cantante, fotografía en la que se le ve el brillante anillo otorgado por su novio, quien le tomaba la mano para presumir de la exclusiva y romántica joya. De inmediato, la publicación se llenó de emotivos comentarios que felicitaban a la pareja, y uno de los que más destacó fue el de la feliz suegra del deportista, la exreina de belleza venezolana, Catherine Fulop, quien ocasionalmente demuestra que adora a su yerno.

“Los amoooo”, escribió la madre de la novia. Otras figuras como Stefanía Roitman, Valentina Zenere, Guaynaa, Valeria Sandoval, Agustina Gandolfo, Carolina Cavagni, Zaira Nara, entre otras, dejaron sus mejores deseos. Entre tanto, los fanáticos de los tortolos también dejaron sus impresiones: “Ya era hora”, “Se festeja en el Obelisco”, “Dios lo que esperaba esto”, “El pueblo lo estaba esperando”, “Al fin, por ustedes sigo creyendo en el amor”, “La joyita le dio la joya”, “Demoró en pedirte porque estaba preparando la mejor pedida del mundo”.

Del otro lado, estaba el jugador de La Roma, quien en la red de la camarita subió una linda fotografía de probablemente el momento en el que le pidió matrimonio a la actriz. De una manera muy romántica, ambos salen muy cerca de darse un beso bajo la luz de la luna en la cautivadora Fontana di Trevi en Roma. “Te amo”, replicó Sabatini, quien desde hace tiempo ya estaba buscando que esto sucediera.

Y es que, en varias ocasiones y públicamente, la hija de Fulop con Osvaldo Sabatini le lanzó puntas al argentino para que finalmente se comprometiera. En el mes de febrero Oriana fue a una boda junto a su familia y casualmente se quedó con el bouquet de la novia, provocando que sus amigas dijeran: “Si hay ramo, hay anillo”, otra clara indirecta muy directa para el delantero a quien le pedían que despertara.

No hace mucho, la también modelo volvió a insinuarle a su pareja que quería llegar al altar con él, pues en un juego de preguntas y respuestas, la mujer de 27 años aprovechó la dinámica que trataba de que Paulo tenía que adivinar las preguntas que ella hacía y responderlas correctamente al mismo tiempo que usaba unos auriculares con música muy alta para no escuchar. “¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”. Sin poder evitar la risa, Dybala respondió: “Esa la entendí”, consiguiendo desviar el tema y no decir más nada acerca del tema que hoy ya es una realidad y finalmente podrán sellar su amor.

Su historia de amor comenzó el 24 de julio del 2018, cuando Oriana acababa de terminar su relación con Julián Serrano y Paulo se había separado de Antonella Cavalieri, una modelo con la que duró bastante tiempo de relación. Fue el futbolista que dio el primer paso y le escribió a la modelo por WhatsApp para invitarla a salir, aunque ella no sabía quién era él y lo confundió con un tenista español.

Después del Mundial de Rusia 2018 fue que concretaron su relación después de un año y medio de no tener ningún tipo de comunicación. Al terminar la contienda deportiva, el argentino decidió recompensar a su pareja y se fueron a unas lindas vacaciones por Grecia y fue allí que ambos le dijeron al mundo que estaban juntos, mostrándose inseparables como lo han hecho hasta ahora a pesar de haber tenido episodios de distancia física por los compromisos de ambos.