Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera publica comprometedora foto de su prometido ¡Está que arde!

Chiquis Rivera derrocha amor y ternura en su relación junto al fotógrafo Emilio Sánchez. En las rede sociales no deja de presumir su amorío con cada fotografía que postea, y en el cumpleaños de su amado no perdió la oportunidad para dedicarle un hermoso mensaje, sin embargo, algo llamaría la atención de sus seguidores.

En el marco del cumpleaños de su novio que se celebró este 28 de mayo, Chiquis, no perdió el tiempo y publicó unas palabras al fotógrafo en un carrusel de fotos, la cantante dejó boquiabierto a sus fans con una imagen comprometedora de Emilio Sánchez, donde se ve al hombre sentado sobre el inodoro, de lo que parece ser su casa.

“Hoy, ayer y mañana, siempre le daré gracias a Dios por ponerte en mi sala de estar el 1 de marzo de 2021. Él sabía qué y a quién necesitaba en mi vida y por qué. Él no comete errores. Gracias por elegir ser mi compañero de vida. Gracias por recogerme (literalmente) cuando no me siento en mi mejor momento, por ser mi compañero de viaje favorito, por amar mis dedos de los pies de aspecto original y besarlos cada vez que puedes, por comprarme toda la comida que quiero en cualquier momento del día, por amarme como lo haces y tratarme como a nadie más”, expresó la intérprete regional mexicana.

Chiquis Rivera, destacó que su prometido se veía guapo en el retrato “Por favor, no te enfades conmigo por la última foto. Sé que eres super tímido, pero te ves tan guapo en esa foto que no pude evitarlo”, señaló la intérprete de “Vas a Volver”.

Emilio Sánchez / / Chiquis Instagram

Una segunda oportunidad en el amor

Hace un año, la cantante mexicana, Chiquis Rivera y Emilio Sánchez anunciaron que llegarían al altar con la pedida de mano del fotógrafo oficial de Becky G. Al inicio de su relación, ambos fueron muy cuidadosos para no dejarse captar por los lentes de las cámaras, hasta el 2021 cuando oficializaron que estaban saliendo.

“Estoy muy tranquila, lo estoy tomando día tras día, eso también me ha ayudado, el no apresurar las cosas, o sea, realmente vivir el momento. Eso me ha funcionado mucho en esa relación y pues nada, nos entendemos que es lo más importante”, dijo Chiquis a la revista ¡HOLA!.

Su primer matrimonio

La mexicana en 2019 contrajo matrimonio con Lorenzo Méndez, luego de tres años de romance, y como todo lo que empieza tiene que terminar, la artista anunció su separación en septiembre de 2020, un matrimonio que intentaron reparar pero ya era demasiado tarde.