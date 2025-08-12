Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo se unen como protagonistas de una telenovela

Suscríbete a nuestros canales

‘Modo millonaria’ es la nueva telenovela que cuenta con las actuaciones protagónicas de Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo, además, de la pareja televisiva conformada por Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, en un nuevo formato para redes sociales.

Producida por VIP 2000 TV, este es un proyecto que apostó por un formato vertical, 25 episodios de 2 minutos cada uno para ReelShort, algo contrario a las producciones tradicionales del mismo género.

“Hoy en día no se puede ignorar el poder de las plataformas móviles ni de las nuevas audiencias digitales. Apostar por el formato vertical fue una evolución natural para nosotros”, comentó Roxana Rotundo, CEO de VIP 2000 TV a People en Español.

Definida como una historia divertida”, “exagerada”, “romántica” y “muy humana”, ha logrado más de 2 millones de reproducciones desde su estreno, precisamente por su formato innovador.

“Queríamos explorar una narrativa más inmediata, con actores e influencers que quizás no se habían visto en este tipo de contenidos, y al mismo tiempo asegurarnos de que cada historia, por muy entretenida o ligera que fuera, tuviera un mensaje positivo”, agregó la CEO.

La pareja regresa con un protagónico

Luego de mucho tiempo sin un protagónico, el matrimonio de venezolanos Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo regresaron para darle vida a sus respectivos personajes. Su imagen dentro de la producción aporta experiencia por su larga trayectoria en telenovelas y grandes producciones.

Reunirlos en una misma historia es un gancho perfecto para los seguidores de la pareja por la poca oportunidad que han tenido de trabajar juntos más allá de crear contenido para redes sociales.

“¿Qué harías si la vida te diera la oportunidad de vivir como alguien más? Isabella, una humilde camarera de hotel decide seguir el juego tras ser confundida con una millonaria”, es la primicia de ‘Modo millonaria’.