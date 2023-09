Catherine Fulop se las cantó a los criticones: “¡Son idiotas!” (+Video)

Como es de costumbre a través de sus redes sociales, la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop, les ofrece a sus seguidores diferentes tips para el cuidado de la piel, y le suelta algunos “secreticos” sobre cómo cuida ella su figura que luce impecable a sus casi 60 años. Sin embargo, y como sucede en estas plataformas, la también presentadora ha recibido críticas por el “uso de filtros”, por lo que en un siguiente video decidió responderles a sus detractores.

En un nuevo clip para hablar sobre el cuidado de su cara, la criolla se quejó de los malos comentarios recibidos. “Ahora entro al posteo ese donde les estoy recomendando los serum y entonces: ‘ay no pero es que usas filtro’. ¡De b*las que uso filtro mi amol!”, expresó de manera irónica. Más adelante, la exreina de belleza volvió a descargar a sus seguidoras, diciéndoles “estúpidas” e “idiotas”, así como sentenció que no sepan medir las consecuencias.

“Son idiotas las que hacen esos comentarios por las redes, estúpidas. No saben que pueden lastimar a una persona, no saben cómo están. A mí me chupa un huevo, vení y chup@mel*”, comentó entre risas la criolla.

Finalmente, Fulop buscó hacer conciencia de esto e invitó a todos a ser más cuidadosos al momento de opinar sobre otra persona. “No, no digo de verdad. Las que hacen esos comentarios, coñ* aprendamos pana, no se hacen comentarios de los cuerpos de las demás personas, ni de la condición, si estás más gorda, si estás más flaca, que si tienes la piel horrible y estás arrugada. ¡No! ¿Cuándo van a aprender? ¡Vamos mi gente, evoluciona!”, remató.

Recientemente, la esposa de Osvaldo Sabatini cautivó a sus admiradores con unas fotografías que la hacen ver espectacular. Luciendo un body de encaje negro muy a la moda, con escote en V, que adornó con una cadena plateada con dije de prenda. En la parte inferior de su cuerpo se ajustó un jean en tela denim celeste claro, corte alto y pata de elefante, muy en tendencia.