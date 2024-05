Cardi B responde con burlas a sus haters por llamarla gorda

Cardi B, es una de las raperas más importantes de la industria musical, destaca por su música, vídeos, letras sugerentes y por lo controversial que ha sido desde que conquistó el mundo del Hip-Hop en Estados Unidos.

La personalidad de Cardi B llama siempre la atención en las redes sociales, ha estado en la lupa de la prensa y los Internautas en varios episodios polémicos en el pasado. Y es que, si se trata de responder a los haters, la rapera no tiene pelitos en la lengua para decir lo que piensa a quien se interponga.

Los "trolls" de Internet no pierden la oportunidad para lanzar su odio y veneno a la cantante por su aspecto físico, según algunos, se le veía con unos kilos de más en su última presentación en vivo, estos señalamientos desataron una ola de comentarios gordofóbicos hacia Cardi B.

La estadounidense de origen dominicano, no tardó en responder de la manera más sarcástica y elocuente a las críticas de sus retractores. Cardi, difundió un vídeo donde se le ve en bata blanca y comiendo unos pancake.

"Me están haciendo 'body-shaming'. Estoy tan triste", asegura en tono de burla mientras se dedica a comer, "Todo el mundo dice que estoy gorda y que mi trasero es enorme", añadió fingiendo que lloraba.

Ante esta respuesta, se nota que la rapera de 31 años, estos comentarios negativos no tienen impacto sobre ella.

En sus últimas publicaciones se puede ver a una Cardi B más provocativa y sensual mostrando su voluptuosa figura que no deja de lucir en cada fotografía, desde siempre la intérprete de "WAP" no ha tenido filtro para hablar de las cirugías plásticas y "retoques" estéticos a los que se ha sometido desde hace años.

Las polémicas de Cardi B

En el pasado, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre de pila, ha sido la principal protagonista de polémicas, entre las que destacan como cuando dijo: “Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”.

Este comentario fue mal visto por la comunidad mexicana en Estados Unidos, sin embargo, Cardi tenía un punto a su favor, en distintos portales web, su lugar de nacimiento y nacionalidad ha estado en disputa, algunos la reportan como dominicana, mexicana e incluso venezolana, lo cierto es que, la artista es nacida en Nueva York y esto ha enfadada a la cantante en varias ocasiones.

Otro momento controversial que se hizo viral fue su disputa con Nicky Minaj, a inicios de 2018 durante una fiesta en el New York Fashion Week, la neoyorquina atacó a golpes e incluso lanzó un zapato a Minaj, este capítulo dio mucho de que hablar en los medios de comunicación.