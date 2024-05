Niurka Marcos sin pelitos en la lengua: Así arremetió en contra de Olivia Collins, actriz mexicana

En el mundo del arte y el espectáculo es común que los famosos estén en el ojo del huracán por sus controversiales polémicas, si bien es cierto, existen celebridades que gozan de gran reputación y prestigio, hay otros que son todo lo contrario, tal es el caso de "La Vedette", mejor conocida como Niurka Marcos, que desde su salto a la fama en México no ha dejado de estar en la palestra pública por sus desafortunados encuentros con la prensa y episodios en el pasado que han manchado su imagen.

A finales del 2023, salió a la luz el nombre de Ana Karen Bermúdez, una estilista que acusó a Niurka Marcos de deberle 85 mil pesos mexicanos de unas extensiones de cabello que Marcos había adquirido. Este hecho no tuvo mucha relevancia en su momento, sin embargo, las recientes declaraciones de la actriz Olivia Collins, vuelve a encender la chispa sobre este tema.

Un reportero le cuestionó a Collins sobre su opinión acerca de los artistas que eran señalados de no pagar por ciertos servicios, a lo que la actriz sin pelos en la lengua respondió: “Yo soy muy cumplidora. Todo el mundo merece su remuneración. No sé el caso de Niurka, pero yo no lo haría. (Le aconsejaría) que fuera empática, no tiene caso pelear, que trate de llegar a un acuerdo. Que, si debe, pida prestado”.

Asimismo, declaró que no tenía miedo a la respuesta que Niurka Marcos le pudiera dar. “Ya sé que me va a contestar, pero no me importa. No tengo miedo. Soy la bruja mayor”, indicó.

Niurka responde con todo

Luego de las expresiones de Olivia Collins, la llamada "Mujer escándalo" aprovechó su encuentro con los reporteros para dedicar unas palabras a la reconocida actriz.

“Te voy a explicar, porque eres una dama. Ella (la estilista) me mandó 600 gramos de extensiones como intercambio para que yo se las promocionara. Olivia, te voy a decir, por metiche y por hablar mí… y lo que no sabes es, estúpida, que yo le dije ‘¿Quieres que te las pague o quieres intercambio de promoción’? Ella fue la que me dijo que quería promoción”, sentenció.

No sin antes decirle a Collins “Te acabas de echar un alacrán".

¿Niurka y Juan Osorio juntos de nuevo?

La polémica figura que se ha convertido la cubana, aclaró los rumores sobre una posible reconciliación con el productor Juan Osorio.

"Juan y yo estamos en una etapa fuerte de diferencias. Yo quiero decir algo. El hecho de que Juan y yo tengamos diferencias, no quiere decir que yo lo respete. Lo admiro como productor, lo respeto como el papá de mi hijo. Lo quiero mucho por eso”, indicó.