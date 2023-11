Por estar echándose cuchillo ex de Niurka Marcos casi no la cuenta ¿Dónde está actualmente?

Hace varios años la actriz y bailarina cubana Niurka Marcos sostuvo una intensa relación con el cantante, compositor y actor Eduardo Antonio, quien agarro gran fama en la industria del entretenimiento gracias a los múltiples escándalos de la relación, entre ellos la de rumores y especulaciones de su preferencia por los hombres.

El nombre de Eduardo de nuevo vuelve a estar en la palestra, luego de haberse sometida en septiembre a una cirugía plástica para mejorar su físico, y que según le causaron grandes problemas de salud que lo han llevado a estar en terapia intensiva, según detalló en una nota la cadena de televisión Univisión.

Según el medio Antonio de origen cubano pero nacionalizado mexicano, se vio muy mal por una perforación intestinal por los medicamentos recetados para su recuperación. Mientras, que otros portales, como el Periódico Cubano, informaron que el hombre fue intervenido de emergencia y que le tuvieron que retirar una parte del intestino.

Ante toda la polémica, el conocido como “El Divo de Placetas” ha reaparecido en las redes sociales luciendo totalmente nuevo y dándose duro con quienes lo critican por haber puesto en riesgo su salud solo por lucir atractivo.

Un usuario sin pelos en la lengua escribió en uno de sus videos. “Cadena perpetua al cirujano plástico. Dios Mío, quiero verlo cuando se despierte sin maquillaje”, a la que este no se aguanto y con toda su sinceridad respondió. “Yo no tengo la culpa de que tu seas poco agraciada. No te maquilles tu odio conmigo que no te parí”.

“Cuidado si te cae agua que te derrites”, “Que pecado 50 años se cree de 20 “, “El Power Rangers negro sabía que existías”, son parte de los comentarios en las plataformas 2.0.