Niurka Marcos apoya que José Manuel Figueroa haya “golpeado” a Alicia Machado (+Video)

A principios del mes de septiembre, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado confesó que había sufrido violencia doméstica por parte de José Manuel Figueroa, cantante mexicano con quien tuvo una relación durante algún tiempo. En una transmisión del reality “Secretos de las indomables”, la criolla reveló que el azteca la había golpeado al llegar pasado de tragos.

“Yo tengo una mala experiencia con José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano. Un hombre que violenta físicamente y mentalmente a una mujer es por una enfermedad (…) De repente, el cuate que además tiene una mano de este tamaño, de un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido como este tipo no está preso”, reveló Machado.

Ante el revuelo, el intérprete de “Sublime maldición” ofreció declaraciones en el programa “El Gordo y La Flaca”, en las que le dio hasta con el tobo a la venezolana y hasta informó que tomaría acciones legales en su contra. “Se me hace extraño que después de tantos años y que lo negó tanto, ahora lo utilice para un apoyo en un reality show. Es importante primero acudir a las leyes y luego hacerte la promoción en cualquier programa”, sentenció el ahora novio de Marie Claire Harp.

Asimismo, Figueroa contó su versión de los hechos dejando a Machado como la maltratadora. “Para su cumpleaños y un año de habernos conocido, yo hablé con su representante para organizarle una fiesta sorpresa. Ella se puso muy celosa, se molestó conmigo, me dio un golpe y yo automáticamente cancelé la fiesta sorpresa”, alegó el artista.

Niurka Marcos se le fue a la yugular a Alicia Machado

Al ser abordada por la polémica situación, la vedette cubana no tuvo compasión con Machado y alegó que es una persona interesada. “No me interesa absolutamente nada que venga de Alicia Machado, creo que es una persona convenenciera, creo que se vende al mejor postor, creo que fue enemiga de muchas compañeras, que ayudó a destrozarle la imagen a muchas compañeras”, fueron parte de las contundentes declaraciones de la también actriz.

Asimismo, la acusó de haber participado en todo el “daño que le hicieron” en La Casa de los Famosos 2, programa que Machado ganó en la primera edición, por lo que para ella sería justicia que José Manuel la haya maltratado. “Para mí ella deja muchísimo que desear, así que, si le metieron un par de putaz*s en el pasado, se los habrá ganado”, sentenció.