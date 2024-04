¡Sin respeto! Cardi B estalla e insinúa que los mexicanos son asesinos (+Video)

Durante una transmisión realizada en su cuenta de Tik Tok, la cantante estadounidense Cardi B, tuvo un altercado con los seguidores que aseguraban que ella es mexicana. De padre dominicano y madre oriunda de Trinidad y Tobago, Belcalis Almánzar como es su nombre real, nunca ha renegado de sus raíces latinas, pero sí manifestó su disgusto por relacionarla con el país azteca.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”, dijo en un tono bastante alterado. “Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, y dime cómo se sentirán”, agregó la rapera. Asimismo, destacó que nació en los Estados Unidos que sí tiene sangre dominicana.

La intérprete de “Puntería” instó a sus fanáticos a investigar más sobre los hispanos y conocer las claras diferencias que existen entre República Dominicana y México. “No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana (…) Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida”, añadió.

Cardi B ofende a los mexicanos

Desesperada por hacerle entender al público que no pertenece a la comunidad azteca, Belcalis cayó en lo vulgar y durante su defensa, se refirió a los mexicanos como “criminales”. “Si fuera mexicana les cortara los dedos y te cortaría en pedazos y te tiraría en un río, ¡TIENEN SUERTE QUE NO SOY MEXICANA!”, expresó.

Entre tanto, rechazó que, intenten borrar su nacionalidad dominicana y aseguró que las personas la llaman mexicana para molestarla. “La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen ‘sucia mexicana’. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”, señaló.

Cabe recordar que, en el 2017, la rapera fue homenajeada con el premio Orgullo Dominicano en los Premios Soberano, por lo que considera una desfachatez que siga siendo nombrada mexicana.

Su junte con Shakira

La neoyorkina de 31 años es una de las artistas más importantes de los Estados Unidos y el mundo, con una exitosa carrera que la ha llevado a los primeros puestos de las plataformas musicales, por lo que es un tremendo featuring el que hizo con la barranquillera. Pero, también es considerada muy polémica a causa de sus incontables escándalos, como el que protagonizó poco antes del lanzamiento de “Puntería”.

Mediante un live en su cuenta de Instagram, festejó que el 22 de marzo saldría a la calle el mencionado tema, la primera canción de “Las mujeres ya no lloran”. Fue tanta su emoción que dejó al descubierto sus senos que, afortunadamente tenían los pezones tapados. Posterior a ello, soltó una carcajada y comenzó a aplaudir.