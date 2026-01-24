Hija de Eduardo Rodríguez en la dulce espera de su primer bebé ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

La periodista y modelo Fabiana Rodríguez, se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, junto a su esposo, Giancarlo Memoli. La noticia fue confirmada este sábado 24 de enero a través de una bonita publicación de Instagram.

Gran noticia

La pareja se mostró muy sonriente en el clip, presumiendo el eco, lo abultada de la pancita de la modelo y junto a sus dos perritos Cacao y Tambor, quienes recogieron de la calle hace tiempo.

“Queremos contarles un secreto que tenemos guardado desde el año”, han escrito en el pie de foto, despertando comentarios de felicitaciones, entre ellos del respetado periodista Eduardo Rodríguez Giolitti.

La Miss Distrito Capital y 1ra finalista del Miss Venezuela 2021, lleva años de amor con Giancarlo. Se casaron en el 2023 en una bonita boda eclesiástica en Caracas, donde reunieron a familiares y amigos muy cercanos.

Desde entonces han formado un bonito hogar, que crecerá con la futura llegada del pequeñito o pequeñita.

Emoción de Eduardo

El querido y respetado periodista no dudo en reaccionar a la publicación de su hija, con un mensaje de amor, felicidad y emoción de recibir próximamente a su primer nieto.

“Tener un hijo es un antes y después glorioso. Dicen que los abuelos no se comparan con el sentimiento por los nietos. Gracias a Dios, Fabiana y Giancarlo. Sigamos juntos en este viaje que es la vida. Seré abuelo y le pondré todo el corazón”, ha escrito.