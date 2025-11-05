¡Tremendo lio! Los dueños de White Abarrio están considerando alternativas legales después del retiro en la Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

Gary Barber y C2 Racing Stable, los copropietarios, han pedido a un abogado que realice "una investigación completa y transparente" acerca de las razones por las que el vencedor de la Breeders' Cup Classic 2023 fue retirado en el desfile anterior a la Dirt Mile.

Breeders’ Cup: White Abarrio desató la desconfianza

Carta del editor: Sin más que agregar.

Como copropietarios de White Abarrio, nos preocupa profundamente la decisión de la Breeders' Cup de retirarlo de la Breeders' Cup Dirt Mile minutos antes de que entrara al partidor.



White Abarrio se sometió a una tomografía por emisión de positrones (PET) a petición de la Breeders' Cup, cuyos resultados fueron normales para un caballo de carreras en entrenamiento. Además, fue examinado diariamente por veterinarios de la Breeders' Cup durante la semana previa a la carrera, incluyendo la mañana de la misma, y ​​lo consideraron apto para competir. No se detectó ningún problema en el paddock antes de la carrera, y el jinete Irad Ortiz Jr. afirmó que White Abarrio calentó "perfectamente" en la pista.



A pesar de esto, por razones que aún desconocemos, la Breeders' Cup ordenó la retirada de White Abarrio justo antes de que comenzara la carrera.

Para que quede claro, la salud y la seguridad de nuestros caballos atletas son siempre de suma importancia. En este punto, todos estamos de acuerdo.



Si existiera algún hecho o circunstancia que respaldara la idea de que White Abarrio no estuviera en condiciones de competir, apoyaríamos plenamente la decisión de retirarlo. Sin embargo, en este caso, no existe tal evidencia. Con base en la información que tenemos hasta la fecha, nos preocupa enormemente que la decisión de retirar a White Abarrio haya sido completamente injustificada. Sin duda, se tomó por razones desconocidas para el entrenador Saffie Joseph Jr. y el grupo propietario. White Abarrio ha competido 24 veces a lo largo de su trayectoria y siempre tomamos las máximas precauciones para garantizar su buen estado de salud, como lo demuestra nuestro estricto cumplimiento de los protocolos de examen previos a la carrera.

En vista de lo anterior, C2 Racing Stable, LLC y Gary Barber han contratado asesoría legal y han solicitado una investigación completa y transparente sobre este asunto. Hemos solicitado a la Breeders' Cup, a la Junta de Carreras de Caballos de California y al Del Mar Thoroughbred Club que conserven y divulguen todos los documentos relevantes relacionados con la retirada de White Abarrio.



Hasta que determinemos los pasos a seguir, no responderemos preguntas ni haremos más comentarios al respecto.

C2 Racing Stable, LLC and Gary Barber