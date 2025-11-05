¡Se desató la polémica por el Conejo! Conexiones de Fierceness expresan su pesar por la derrota en la BC Classic (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Antes del desarrollo de la edición 42 de la Breeders’ Cup Classic G1, se desató una polémica por la inscripción del ejemplar Contrary Thinking (Conejo) que fue colocado en la carrera por su entrenado Brad Cox, para hacerle la carrera en teoría al ejemplar Sierra Leone, sin embargo, todo salió mal para las conexiones del campeón defensor, que tuvo que conformarse con el segundo lugar, detrás de Forever Young.

Breeders' Cup: Campeonato de Criadores sumergido en dimes y diretes

Contrary Thinking, hizo su trabajo no para Sierra Leone, si no para impedir que el ejemplar Fierceness hiciera una carrera limpia durante el desarrollo de la carrera. Las conexiones expresaron su malestar por esta actuación y aseveraron que sin el “Conejo” Fierceness era el ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1) 2025.

Contrary Thinking, cuando comenzó a retroceder a mitad de la recta opuesta, con Fierceness pisándole los talones, lo que provocó que el pupilo de Todd Pletcher cayera al cuarto lugar. Velázquez decidió tomar las riendas e intentó adelantar a Contrary Thinking por el exterior, pero la maniobra lo hizo perder el control brevemente. Esto no le dio la victoria ni la derrota, pero sin duda no le benefició.

El video revela que John Velásquez busca de esquivar a Contrary Thinking buscando una mejor ubicación para hacer su avance, sin embargo, este le impide la libertar para hacerlo. A pesar, de logar de desmarcarse en la recta final ese esfuerzo le impidió alcanzar a Forever Young y Sierra Leone que lo antecedieron.

El propietario Mike Repole, que se había quejado toda la semana diciendo que no se debería haber permitido correr a un caballo como Contrary Thinking, se mostró diplomático tras la derrota.

Mike Repole, en entrevista con @MCYeeehaa de AtTheRace expresa su pesar por lo acontecido y manifiesta; “Cuando termine su carrera, podré decir que ganó una Breeders' Cup; ¡no muchos pueden decir eso!"

Mike Repole, en su cuenta de X, envía un mensaje a las conexiones ganadoras:

¡Enhorabuena a Forever Young, a sus contactos y a todo Japón!

Una victoria bien merecida.

¡Perder apesta!

Pero no podría estar más orgulloso, agradecido y bendecido por el increíble viaje que Fierceness y Mindframe le brindaron a mi familia y amigos. Gracias, Fierceness y Mindframe.