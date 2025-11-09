Élite ofensiva: Cinco dominicanos, liderados por Soto y Ramírez, ganan el Bate de Plata 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) concluyó los anuncios de los premios Bate de Plata (Silver Slugger) 2025, un reconocimiento a la excelencia ofensiva. Los ganadores de la Liga Nacional (LN) fueron revelados el jueves por la noche, seguidos por los de la Liga Americana (LA) el viernes.

Los prestigiosos premios Bate de Plata, votados por managers y coaches de la MLB, se otorgan al mejor jugador ofensivo en cada posición en la Liga Nacional y la Liga Americana, incluyendo tres jardineros y un jugador utility por circuito. También se reconoce a un Equipo Ofensivo del Año en cada liga.

La dominación Dominicana

Un total de cinco jugadores de nacionalidad dominicana fueron galardonados como los mejores bateadores en sus respectivas posiciones, destacando las superestrellas Juan Soto y José Ramírez, quienes consolidan su legado en el deporte.

Tercera base: José Ramírez, Guardianes (6to premio)

J-Ram ha ganado ahora Bates de Plata consecutivos por segunda vez (también lo hizo en el 2017 y 2018). El estelar antesalista dominicano de Cleveland empalmó 30 bambinazos y 44 estafadas en el 2025, lo que marcó la tercera campaña 30-30 de su carrera y su segunda seguida de 30-40.

Ramírez es uno de solo tres antesalistas en ganar al menos seis Bates de Plata, junto a Wade Boggs (ocho) y Mike Schmidt (seis).

Segunda base: Ketel Marte, D-backs (2do premio)

El dominicano fue reconocido por segunda vez consecutiva y es uno de tres miembros de Arizona en llevarse un Bate de Plata este año, la mayor cantidad entre los equipos de la Liga Nacional. Marte tuvo promedio de .283 con 28 vuelacercas, 72 remolcadas y OPS de .893 esta campaña.

Su OPS fue casi 100 puntos mejor que cualquier otro intermedista de la Nacional (Brice Turang fue segundo con .794), y sacudió 10 bambinazos más que cualquier otro segunda base en el Viejo Circuito (Turang dio 18). El último jugador de las Serpientes en ganar Bates de Plata seguidos fue Paul Goldschmidt en la primera base en el 2017 y 2018.

Tercera base: Manny Machado, Padres (3er premio)

El veterano es reconocido por segundo año en fila como antesalista y lleva tres desde el 2020. Es el primer jugador de los Frailes desde Tony Gwynn en ganar al menos tres Bates de Plata (Gwynn ganó el último de sus siete en 1997). Machado bateó .275 con 27 cañonazos y 95 remolcadas en el 2025, también ameritándose su séptima convocatoria al Juego de Estrellas.

Campocorto: Geraldo Perdomo, D-backs (1er premio)

La gran ofensiva del quisqueyano fue una de las mayores sorpresas en el 2025. Durante las anteriores tres temporadas, había pegado un total de apenas 14 cuadrangulares y OPS de .654 en 1,175 turnos, que le dieron OPS+ de 83. Este año dio 20 vuelacercas, empujó 100 carreras y registró OPS+ de 136 en 597 visitas al plato.

Perdomo agregó una marca personal de 27 estafadas, que lo hicieron el primer campo corto de los D-backs en registrar una temporada 20-20 para también ser reconocido con su primer Bate de Plata.

Jardinero: Juan Soto, Mets (6to premio)

El dominicano ahora lleva seis Bates de Plata tras su campaña con 26 años, algo que solo Mike Trout y Alex Rodríguez han logrado. También ha conseguido el premio seis años consecutivos, cinco veces en la Liga Nacional y una la temporada pasada en la Liga Americana.

Los seis Bates de Plata de Soto también han llegado con cuatro equipos diferentes: Los Nacionales, Padres, Yankees y Mets. Soto y Alonso hacen a los Mets el único equipo del Viejo Circuito, aparte de los D-backs en tener múltiples jugadores con Bates de Plata en el 2025.

Soto alcanzó una marca personal de 43 jonrones y encabezó la Nacional con 38 estafadas este año, para acompañar 127 pasaportes negociados -- la mayor cantidad en MLB -- y OPS de .921.