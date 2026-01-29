¿Cuántos hijos tiene el cantante Marc Anthony?

Suscríbete a nuestros canales

Al cantante y compositor estadounidense Marc Anthony se le conoce como un hombre con buen gusto para tener amores con mujeres hermosas. Mujeres con las cuales ha tenido hijos, que ha comentado en diversas entrevistas ser su motivación para seguir adelante.

Desde Meridiano hacemos un repaso de los hijos del artista, ganador de cuatro premios Grammy.

Primeros hijos

En los años noventa el artista de ascendencia puertorriqueña, sostuvo amores con Debbie Rosado, con quien tuvo dos hijos, una biológica llamada Arianna Muñiz, de 31 años.

Mientras que Alex Chase Muñiz, ya estaba con Rosado cuando conoció al cantante, quien lo hizo parte de su familia y hasta le dio su apellido.

Hijos con Dayanara Torres

Marc sostuvo una larga relación con la Miss Universo 1993 y actriz puertorriqueña. Fruto de eso amor nacieron sus dos hijos Cristian y Ryan, hoy convertidos en unos hombres.

Cristian estudió en la Universidad de Parsons en Nueva York, donde sus padres estuvieron juntos en la graduación hace algunos años.

Mientras que Ryan, es un apasionado del modelaje, la moda y la música, buscando tener un nombre, más allá de la popularidad de sus padres.

Hijos con Jennifer López

En el año 2004 el artista se casó con la estrella de Hollywood. En el año 2008 recibieron a sus mellizos llamados Emme y Max.

Ambos tienen 16 años, y son muy cuidadosos de aparecer en el ojo público. Sin embargo, Emme ha estaba más expuesta en presentaciones, como en el 2020 cuando cantó con su madre en el Super Bowl.

Hijos con Nadia Ferreira

El intérprete será padre a sus 57 años, ya que la modelo y exreina de belleza paraguaya, se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, noticia que confirmó el miércoles 28 de enero.

Fue en el año 2023 que los esposos recibieron en su hogar a Marco, un pequeñita que lo llenan de mucho amor y a quien ha evitado a toda costo de mostrar en redes sociales.