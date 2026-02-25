Messi lo tiene claro: "Lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha"

Suscríbete a nuestros canales

Aunque ya no destaca en el viejo continente, Lionel Messi continúa siendo una de las grandes figuras en la actualidad del fútbol profesional, siendo un estatus que vivirá por siempre, tomando en cuenta que es posiblemente el futbolista más talentoso que ha pasado por el césped.

El actual MVP de la MLS lo tiene claro y así lo expresó en el canal de Miro de atrás, sin rodeos: lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. El capitán dejó en evidencia su postura sobre las discusiones y momentos de tensión que se viven durante un partido, marcando distancia entre la intensidad del juego y lo que ocurre fuera de él.

El balompié actual atraviesa por una polémica vibrante entre el Real Madrid y Benfica, que tiene como protagonista a su compatriota Gianluca Prestianni, quien presuntamente llamó "mono" al brasileño Vinicius Jr. en el enfrentamiento de ida entre ambos equipos en los Playoffs de la UEFA Champions League. Este acontecimiento seguramente pudo haber pasado desapercibido en tiempos pasados, donde la tecnología no estaba tan avanzada.

Todo queda en la cancha para Leo Messi

El 'Pulga' no es cualquier santo y tuvo sus momentos de calentura y enfrentamientos vibrantes contra el Real Madrid cuando era la principal estrella del Barcelona, teniendo episodios de tensión con diferentes estrellas como los defensores Sergio Ramos y el portugués Pepe. Sin embargo, el capitán del Miami Inter dejó claro que esos capítulos nacen y mueren en el campo.

Lo que sí tengo claro es que, para mí, todo lo que pasó en la cancha se queda en la cancha. Me pude haber zarpado y decir cualquier cosa en un momento de calentura; uno quiere ganar y se enciende. Pero yo crecí con esa frase: todo queda en la cancha, y lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario”, dijo Messi en el canal Miro de Atrás.

En una era marcada por cámaras, transmisiones constantes y redes sociales, Messi recordó la esencia de la vieja escuela: el respeto al vestuario y entre compañeros. Antes, explicó implícitamente, el partido terminaba y todo quedaba ahí. Hoy, en cambio, las nuevas generaciones viven el juego de otra manera; los tiempos cambian, pero para él ciertos valores permanecen intactos.