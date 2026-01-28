Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el jueves 28 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Una cartelera que contará con nueve carreras, con la inclusión de ocho Stakes, siete de ellos de grados, que repartirán más de cinco millones de dólares combinadas. Esta jornada floridense inicia a las 1:20 p.m. hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 28 de enero, se realizarán nueve carreras que inician a la 1:20 p.m. hora venezolana. Dentro de este programa fueron integradas nueve pruebas sin stakes.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.200m, arena (1:20 p.m. VEN)

MORODER (4) está en muy buena forma y podría mejorar en esta carrera.

está en muy buena forma y podría mejorar en esta carrera. American Direction (5) baja de categoría y podría ser un rival.

baja de categoría y podría ser un rival. Kensington Avenue (2) demostró potencial en una categoría superior la última vez.

Segunda carrera: 1.636m, arena (1:50 p.m. VEN)

JASSAI (1) tiene buenas posibilidades tras su segundo puesto, y con Marín Up, tendrán que correrle.

tiene buenas posibilidades tras su segundo puesto, y con Marín Up, tendrán que correrle. Strand Of Gold (7) puede aprovechar su condición y su reciente tercer puesto.

puede aprovechar su condición y su reciente tercer puesto. Star Of Saturn (4) podría mejorar, con este cambio de distancia.

Tercera carrera: 1.400m, grama (2:20 p.m. VEN)

OSPREY (7) tiene buena oportunidad gracias a su consistente rendimiento .

tiene buena oportunidad gracias a su consistente rendimiento Star Kanoo (8) es la principal amenaza si se recupera de su última carrera.

es la principal amenaza si se recupera de su última carrera. Al Ameeq (2) es otro competidor a tener en cuenta en este carrera.

Cuarta carrera: 1.664m, sintética (1:31 p.m. VEN)

Heavenly Dancer (10) sus más recientes lo califican en este nivel y podría tomar el triunfo.

sus más recientes lo califican en este nivel y podría tomar el triunfo. Padrino’s Gold (3) anda en mejor condición, y merece ser considerado aquí.

anda en mejor condición, y merece ser considerado aquí. Instabrat (2) sube de categoría, pero la repetida con este jinete es probable.

Quinta carrera, 2.400m, grama, Christophe Clement S., (G3), $175,000 (2:02 p.m. VEN)

ENCHANT (8) está en muy buena forma y por algo repite el líder de los jinetes.

está en muy buena forma y por algo repite el líder de los jinetes. Jersey Joyce (6) mostró una mejoría la última vez y podría sorprender.

mostró una mejoría la última vez y podría sorprender. Katarzyna (3) ha mostrado un buen rendimiento a este nivel.

Sexta carrera: 1.664m, sintética (2:33 p.m. VEN)

RIDGIE (4) anda y mantiene buena forma, luego de un tercer lugar en stakes la última vez, y parece ser el rival para vencer bajando de categoría. Defiende el Dato especial de la jornada.

Séptima carrera: 1.000m, Gulfstream Park Turf Sprint S. $175,000 (3:04 p.m. VEN)

FIT TO FIRE (3) tiene buenas perspectivas en su rendimiento reciente y podría resultar el vencedor de la carrera .

tiene buenas perspectivas en su rendimiento reciente y podría resultar el vencedor de la carrera Redbird Nation (8) buen descargo del jinete aprendiz venezolano. Es opción.

buen descargo del jinete aprendiz venezolano. Es opción. Raydar Control (4) es otra de las opciones a considerar.

Octava carrera; 1.600m, arena, Fred W. Hooper S. (G3), $175,000 (3:41 p.m. VEN)

Lucky Curlin (9) goza de gran condición tras su última victoria. Decidirá.

goza de gran condición tras su última victoria. Decidirá. Fort Charles (5) puede recuperarse de una reciente decepción y alzarse con la victoria .

puede recuperarse de una reciente decepción y alzarse con la victoria Midnight Onyx (10) también merece ser considerado tras su reciente éxito.

Novena carrera, 2.400m, grama, William L. McKnight S. (G3), $225,000 (4:14 p.m. VEN)