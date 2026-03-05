¡En la mira de la justicia! Un jinete estrella de Europa contra las cuerdas por irregularidades financieras

Suscríbete a nuestros canales

Sigue el problema legal para uno de los grandes jinetes Europa, quien recientemente colgó los aperos por Suramérica; Lanfranco Dettori. Según el diario Racing Post, informó que la quiebra de Dettori se ha extendido por 12 meses. Así lo día a conocer la publicación tras no haber cumplido con las órdenes que le exigían revelar la totalidad de sus bienes.

Un asunto legal que se va a extender por un año más

Dettori, quien se jubiló el mes pasado, se declaró en quiebra en marzo del año anterior y debía ser dado de baja automáticamente el 17 de marzo.

Sin embargo, en una audiencia celebrada este jueves en el tribunal especializado en insolvencia de Londres, los administradores que supervisan el proceso presentaron una solicitud para extender la quiebra por un año más.

Stefan Ramel, en representación de los fideicomisarios, declaró ante el tribunal que Dettori “no ha cumplido y sigue sin cumplir” con las solicitudes de información sobre sus activos, incluso si posee propiedades en el extranjero.

Dettori no compareció a la audiencia y no estuvo representado

Nicholas Briggs, juez jefe del tribunal de insolvencia y sociedades, dictaminó que la orden permanecería vigente hasta el 16 de marzo del próximo año, añadiendo que "no era un período poco realista" dado el "flagrante fracaso" de Dettori en proporcionar información cuando se le solicitó.

Dijo: “Hay mucho por descubrir en esta quiebra, y bien podría ser que las sanciones penales sean una herramienta útil para los síndicos”.

Dettori había dicho a los administradores de la quiebra en diciembre que "no" poseía propiedades en el extranjero, pero luego se descubrió que tenía "una serie de propiedades que no habían sido reveladas a los administradores de la quiebra, en particular en Francia e Italia".

El juez Briggs también planteó “otras preocupaciones” sobre la divulgación de activos, incluido un reloj Piaget, una colección de vinos valorada en alrededor de £ 70.000 e inversiones por un valor de alrededor de £ 365.000.

Dettori se declaró en quiebra el año pasado tras verse involucrado en un plan de evasión fiscal. En un comunicado emitido en aquel momento, expresó su tristeza y vergüenza por haber sido puesto en esa situación por un asesor financiero anterior, quien posteriormente lo abandonó.

En enero, una actualización sobre la liquidación de sus empresas, Frankie Dettori Limited y Newmarket Activities Limited, mostró que las empresas tenían una deuda pendiente de £765.000 con HM Revenue and Customs que no sería pagada a menos que hubiera cambios durante las investigaciones.