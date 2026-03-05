Liga de Arabia Saudita suspende su primer partido por el conflicto en Irán

Suscríbete a nuestros canales

La situación en la zona árabe sigue en tensión, tras el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán y los estragos ya empieza a alcanzar el deporte. Justamente, esta aseveración nace porque la Liga Saudí ha decidido suspender un partido programado para este jueves 5 de marzo.

El compromiso era el previsto para esta tarde entre Al Kholood y Al Qadsiah, este último incluso el club en el que juega el exjugador del Real Madrid, Nacho Fernández.

A su vez, las determinaciones de la AFC no llegan hasta aquí, porque ya ha suspendido las eliminatorias de la zona oeste, precisamente por la situación de la guerra.

Los altos mandos del torneo han esgrimido como motivo que se ha suspendido el partido: "...debido a problemas logísticos relacionados con el desplazamiento de los equipos participantes, el partido de hoy ha sido cancelado".

Arabia Saudita el alerta por el conflicto en Irán

Su cercanía con Irán y la situación existente en ese país, así como las posibles respuestas en la región tienen en alerta a todos los estamentos saudíes. Por ejemplo, el espacio aéreo en el país por estas horas no sería precisamente seguro y también suma a las razones de la suspensión.

Incluso, podría no ser la única, mientras incrementan los escenarios de que el torneo liguero sea pausado por un tiempo indefinido a causa de las tensiones con su vecino.

Las hostilidades entre Irán y los países cercanos se mantiene, lo que avizora una decisión tan radical. Pese a esto, en los medios de este país aún no se apunta directamente en ese desenlace extremo, pero los acontecimientos avisan para ese rumbo.

Por lo pronto, habrá que esperar a las resoluciones que se vayan dando en el fútbol de Arabia Saudita, mientras en el foco siguen los hechos que se siguen presentando en la región.