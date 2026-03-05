Kawhi Leonard desafía las leyes del tiempo: Una temporada histórica a los 33 años

Suscríbete a nuestros canales

En una liga donde la veteranía suele ser sinónimo de administración de cargas y roles secundarios, Kawhi Leonard está rompiendo el molde. En su 14ª temporada en la NBA, la estrella de los LA Clippers no solo está liderando a su equipo, sino que está registrando números que desafían los precedentes históricos de la competición.

Un pico de carrera

A sus 33 años, Leonard promedia actualmente 27.9 puntos por partido. Si mantiene este ritmo hasta el final de la campaña, establecería el promedio anotador más alto de toda su trayectoria profesional. Para poner esta cifra en perspectiva, su mejor registro previo databa de la histórica temporada 2018-19 con los Toronto Raptors, donde promedió 27.1 unidades, seguido de los 26.9 puntos que registró en su debut con los Clippers en 2019-20 y los 25.5 logrados con los San Antonio Spurs en 2016-17.

Lo que hace este dato verdaderamente extraordinario no es solo la cifra en sí, sino el momento en el que llega. Según los registros históricos de la NBA, ningún jugador en la historia había logrado establecer un nuevo máximo de carrera en puntos por partido (PPG) tan tarde en su trayectoria, 14 temporadas después de su debut.

Longevidad y eficiencia

Históricamente, los grandes anotadores de la liga suelen alcanzar su cénit estadístico entre su quinta y octava temporada. Casos como los de Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan o Kobe Bryant vieron sus promedios de anotación estabilizarse o descender ligeramente al cruzar la década de servicio.

La transformación de Leonard se debe a una combinación de factores clave: su eficiencia de élite (manteniendo porcentajes cercanos al 50-40-90 a pesar del volumen de tiros), una evolución en su juego que castiga tanto en el "mid-range" como desde la línea de tres, y una condición física que, tras años de lidiar con lesiones crónicas, parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre potencia y durabilidad.

Más allá de lo individual, la producción de Leonard tiene a los Clippers en la pelea directa por la cima de la Conferencia Oeste. En una temporada donde la competencia es feroz, contar con la versión más letal de "The Claw" convierte a los angelinos en candidatos legítimos al título.