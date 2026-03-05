Hipismo

Ojo clínico: El ajuste cómodo que pone en jaque los cuadros del 5y6 en La Rinconada

La nieta de King Seraf va en un recorrido de 1.100 metros

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 01:39 pm
Foto: José Antonio Aray
La undécima reunión da inicio una nueva programación de 10 competencias con dos selectivas en las no válidas y la novena carrera será una de las parejas en la arena caraqueña donde participarán yeguas nacionales e importadas de 4 años, ganadoras de una carrera en distancia de 1.100 metros pautada para las 4:50 pm.

Sorpresa: Válidas Carreras La Rinconada

Una de las participantes es Copacabana con la monta del jinete profesional Félix Velásquez,  entrenada por German Rojas. para los colores del Stud ‘Rampama’.

En su campaña en el óvalo de Coche, la cuatrañera tiene 18 actuaciones, 1 primero, 3 segundo, 2 terceros, 2 quintos y 11 no figuraciones lo que quiere decir que hasta ahora cumple con una campaña aceptable. Su última actuación fue el 15 de febrero del presente año, llegó en la octava casilla a 18 cuerpos de la ganadora Antalya.

                                           

Este miércoles 04 de marzo la nacida en el Haras La Orlyana ajustó: 24,3 38,4 53,3 (800 metros) (ES) 69,1/ al tiro, cómoda al final con remate de 14,4 con el mismo Félix Velásquez, de acuerdo con la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Reunión 11 Yeguas

  1. Miss Paola (USA): La manera como viene de imponerse esta yegua importada, claramente hace pensar que va repetir victoria con el mismo jinete Francisco Quevedo.
  2. Starship Gold: Aunque parte por el puesto de pista siete que este número tiene rato que no gana en la quinta válida, el descargo la favorece y cuidado que puede correr franca en punta.
  3. Kate And Me: Siempre la han tenido en buen concepto y aunque parece que el tiro es corto no puede ser subestimada porque corrió con superiores.

 

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

