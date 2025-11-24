El drama de José "Brujo" Martínez en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

El presente de un jugador que venía de ser un referente en la Vinotinto no está siendo realmente bueno. Este fin de semana sumó un nuevo episodio negativo a su lista reciente y acrecentó los rumores sobre su figura. Se trata de José "Brujo" Martínez.

El venezolano regresaba a la acción con su club, el Corinthians, tras haber cumplido la sanción por doble amarilla en el partido contra Bragantino. Sin embargo, en su vuelta no pudo celebrar demasiado porque un nuevo castigo tocó su puerta.

Esta vez fue el árbitro Alex Gomes Stefano quien le mostró la cartulina roja luego de interpretar que el mediocampista agredió con su codo por la espalda a un jugador de Cruzeiro.

Lo más peculiar es que Martínez no fue titular en este partido y tenía solo unos minutos en cancha, después de haber ingresado al campo al 66' sustituyendo a Rodrigo Garro.

José "Brujo" Martínez no tiene lugar ahora en la Vinotinto

El drama del volante no se agrupa solo en su equipo, sino que también habría que repasar el peso que ha perdido en la selección nacional, a la que no lo convocaron en las dos fechas FIFA más recientes.

En el mando de los técnicos interinos Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta no ocupó lugar en el listado, un hecho del que se habló muchísimo más con sus reacciones en redes sociales, por las que soltó algunos mensajes como "Esto es una burla", que internautas asumieron como respuesta a su no convocatoria.

La Vinotinto en esos partidos amistosos contra Argentina, Australia y Canadá probó en el mediocampo a varios futbolistas como Cristian Cásseres, Dani Pereira, Telasco Segovia, entre otros, que van quitando sitio conforme avanza el tiempo a José "Brujo" Martínez.