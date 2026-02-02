¿Oswaldo Vizcarrondo mantendrá la apuesta por nuevos legionarios en su renovado proceso Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto debe enfrentar un cambio de aires que requiere de decisiones importantes por parte de Oswaldo Vizcarrondo. El nuevo técnico de la selección venezolana tiene como uno de sus primeros retos elegir que jugadores pueden seguir vistiendo los colores del combinado nacional, pero también quienes merecen una oportunidad de cara a todo el proceso que está por comenzar... El defensor dio pistas de algunos nombres que ya suenan con fuerza.

Vizcarrondo tiene la tarea de mejorar lo hecho por un Fernando Batista que no cumplió las expectativas y terminó saliendo por la puerta de atrás. Una de las grandes exigencias que no cumplió Batista fue la de integrar y dar oportunidad a jugadores que podrían aportar a la selección, una responsabilidad con la que deberá cargar también a partir de ahora "Vizca".

Un gran universo de jugadores vinotinto a disposición de Vizcarrondo

En su breve experiencia como entrenador interino, Vizcarrondo dio muestras de que tiene conocimiento del amplío universo de jugadores con los que cuenta Venezuela y es por eso que vimos una Vinotinto distinta en los anteriores juegos de preparación, no solo por la apuesta en cuanto a estilo de juego, si no también por los jugadores que conformaron el equipo.

A día de hoy, lo cierto es que por una cuestión de edad hay jugadores que ya pudieron dar sus mejores momentos en la Vinotinto como pueden ser los casos de Salomón Rondón, Tomás Rincón, Darwin Machís, Josef Martínez o Alexander González, todos ellos mayores de 32 años. Esto no quiere decir que necesariamente deban dar un paso al costado pero si es un aspecto importante a la hora de pensar en una generación de relevo en esos roles tan importantes.

Entre las caras nuevas o poco habituales aparecen jugadores en casi todas las líneas

En ataque es donde aparecen más opciones para Vizcarrondo y su cuerpo técnico. Delanteros de área cómo Jesús Ramírez, Alejandro Marqués o Kevin Kelsy son futbolistas con altas opciones para recibir su gran oportunidad. Mientras que cuando se trata de jugadores que ataquen por los costados los focos se van con Gleiker Mendoza, Ender Echenique o el propio Keiber Lamadrid, quien acaba de fichar por el West Ham de la Premier League.

Las opciones en el centro del campo llegan desde la MLS y el Futve. El volante de contención Dani Pereira tiene todo para ganar más protagonismo como una de las opciones en la contención, mientras que en un rol más ofensivo Wilkelman Carmona también podría contar con alguna oportunidad. Mientras tanto, entres los jugadores del patio, Carlos Faya es ya uno de los mejores volates de primera línea y hace méritos, mismo caso que José Hernández Chávez, quien deslumbró a muchos con el uniforme del Caracas FC, antes de fichar por Academia Puerto Cabello.

El bloque defensivo al parecer es uno de los podría sufrir retoque con la llegada definitiva de Vizcarrondo. Los laterales izquierdos Alessandro Milani y Luis Balbo pujarán frente a Miguel Navarro por una oportunidad en ese carril izquierdo. Mismo caso pasa con Teo Quintero, aunque en el centro de la saga, el jugador del Sparta tiene todo para ser uno de los habituales en las próximas convocatorias de la Vinotinto.

La Vinotinto de Vizcarrondo: momento de tomar decisiones importantes

Todos los jugadores mencionados anteriormente a lo largo de esta nota ya fueron convocados por Vizcarrondo para compromisos amistosos, lo quiere decir que algo tienen para despertar interés en el nuevo cuerpo técnico, es por eso que cada una de esas figuras pasan a ser posibles jugadores importantes para un proceso que apenas comienza y que todavía tiene mucho por definir.

Por otra parte, ninguno de los veteranos de la Vinotinto ha anunciado un retiro oficial de la selección, lo quiere decir que en caso de no formar parte de los planes del nuevo técnico al mando, tendrá que afrontar un retiro forzado tras cumplir su ciclo deportivo defendiendo los colores de la selección venezolana.