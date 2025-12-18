¿Se irá de Charlotte? LaMelo Ball despierta el interés de esta franquicia

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que revela las altas ambiciones de la gerencia de los Toronto Raptors, se ha confirmado que la organización canadiense realizó gestiones formales durante el pasado verano para conocer la disponibilidad de LaMelo Ball, la estrella de los Charlotte Hornets.

Según el reconocido periodista de HoopsHype, Michael Scotto, los Raptors "preguntaron por la situación" del base All-Star en un intento de fortalecer su núcleo joven y añadir una chispa creativa de élite a su esquema ofensivo.

Este interés, que se mantuvo bajo reserva durante los meses de pretemporada, sale a la luz en un momento clave para Toronto. Actualmente, el equipo se encuentra en la tercera posición de la Conferencia Este con un récord de 16-11, consolidándose como uno de los contendientes más serios para desafiar el dominio de los Boston Celtics.

Un movimiento estratégico en el "Backcourt"

La exploración por Ball sugiere que, a pesar de contar con talento joven como Immanuel Quickley, los Raptors están buscando un perfil de "generador total" que pueda elevar el techo competitivo del equipo. LaMelo Ball, de 24 años, posee una visión de juego y una capacidad de pase que encajarían de manera orgánica con la longitud y versatilidad de jugadores como Scottie Barnes y el recientemente incorporado Brandon Ingram.

"Los Toronto Raptors preguntaron por la disponibilidad de Ball durante el verano", informó Scotto, añadiendo que, aunque las conversaciones no fructificaron en un traspaso inmediato, el interés refleja la mentalidad agresiva de Masai Ujiri para mejorar la plantilla.

El factor de las lesiones y el contrato máximo

A pesar del innegable talento de Ball, cualquier negociación futura enfrenta obstáculos significativos. El base está bajo un contrato máximo que le garantiza más de 130 millones de dólares por las próximas tres temporadas.

Además, su historial médico sigue siendo una preocupación constante; tras disputar solo 16 partidos en la presente campaña, Ball volvió a sufrir una lesión de tobillo el pasado 5 de diciembre, curiosamente en un partido contra los propios Raptors en Toronto.

En Charlotte, la situación es distinta. Los Hornets (8-18) parecen estar pivotando hacia una reconstrucción centrada en los novatos Kon Knueppel y Brandon Miller. Si la frustración de Ball por la falta de resultados colectivos sigue creciendo, el interés que Toronto mostró en verano podría reactivarse de cara a la fecha límite de traspasos en febrero de 2026.