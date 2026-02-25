Hallan sin vida a influencer que gastó millones de dólares para parecerse a Kim Kardashian

Suscríbete a nuestros canales

El influencer Jordan James Parke fue hallado sin vida en el Lincoln Plaza, Canary Wharf, de Londres. La investigación sobre su muerte fue calificada como “inexplicable” y está bajo investigación para determinar si está vinculado a un procedimiento cosmético realizado poco antes de su deceso.

Conocido como “Rey de los labios”, saltó a la fama por invertir miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian, siendo su primera intervención quirúrgica a los 19 años.

A lo largo de su vida a gastado más 50 mil dólares en procedimientos estéticos como párpados, lifting de labios, implantes de mentón y múltiples liposucciones.

“La cirugía plástica es como el sexo. No puedes hacerlo solo una vez. Si el cirujano es bueno, sigues repitiendo con el mismo”, afirmó Parke en declaraciones a The Mirror en 2016.

Investigan muerte del “Rey de los labios”

Un llamado a los servicios de emergencia el 18 de febrero alertó a las autoridades luego de que el “Rey de los labios” fue declarado muerto en el lugar. La Policía Metropolitana de Londres investiga si su fallecimiento se daba a un reciente “procedimiento estético” dado su historial médico.

El 20 de febrero dos personas identificadas fueron aprehendidas por los funcionarios bajo sospecha de homicidio involuntario.

“Oficiales están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte. Esta es una línea de investigación inicial en esta etapa”, informó la policía en un comunicado.