Hallan sin vida al boxeador Johnathan Scibica dentro de su vehículo

La comunidad deportiva de Fort Lauderdale se encuentra conmocionada tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Johnathan Scibica, de 35 años. El cadáver del boxeador y copropietario del gimnasio “Level Up Boxing and Fitness” fue recuperado del interior de su vehículo, el cual se encontraba sumergido en un canal de la ciudad.

La desaparición y el hallazgo

La alarma se encendió el pasado sábado, cuando Scibica fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez saliendo de un bar. La incertidumbre terminó de la peor manera cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) localizaron su automóvil bajo el agua, cerca de la calle NW 63rd.

Un equipo de buzos de la policía confirmó la presencia del cuerpo del deportista dentro del habitáculo antes de proceder con las maniobras para retirar el vehículo del canal.

Investigación en curso: muchas interrogantes

Actualmente, la unidad de homicidios mantiene una investigación activa para esclarecer las circunstancias que llevaron al vehículo a terminar en el agua. Las autoridades están trabajando para reconstruir los últimos movimientos de Scibica desde que salió del establecimiento nocturno.

Hasta el momento, los investigadores no han confirmado si hubo otros vehículos involucrados, si se trató de un accidente de tránsito desafortunado o si existe sospecha de algún acto delictivo.

A la espera de la autopsia

El cuerpo ha sido puesto a disposición del médico forense, quien realizará la autopsia correspondiente. Este procedimiento será clave para establecer la causa oficial y el momento de la muerte, datos que arrojarán luz sobre este trágico suceso que ha golpeado al entorno del fitness y el boxeo en el sur de Florida.