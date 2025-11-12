Hailey Bieber admite que su matrimonio con Justin Bieber “está en crisis”

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la modelo estadounidense Hailey Bieber, admitió que su matrimonio con Justin Bieber, el cual se celebró el 13 de septiembre de 2018, no está siendo un camino de rosas.

En una entrevista reciente con la revista GQ, la modelo confesó que ambos están “llevando el día a día” mientras enfrentan los retos de una relación expuesta al ojo del público y, la responsabilidad de ser padres del pequeño Jack Blues.

Confesiones sin filtro de Hailey Bieber

Hailey, de 28 años, comentó que tanto ella como Justin se sienten “muy protectores con nuestro hijo” y reconoció que la vida pública que comparten añade una capa extra de dificultad.

“Nuestra vida es nuestra vida y es muy pública, así que creemos que simplemente vamos a superar cada obstáculo que tengamos que superar cuando llegue el momento”, declaró.

La modelo reconoció que “no todo ha sido fácil” y que el matrimonio exige esfuerzo constante, especialmente bajo la presión mediática. La frase “lo estamos llevando un día a la vez” resume una actitud de resiliencia más que de crisis explosiva, pero no por ello menos significativa.

Problemas que van más allá de la pareja

Las afirmaciones de la también empresaria llegan unos meses después de que Justin dejara entrever, en su nuevo álbum, que la relación había pasado por “dolores de crecimiento” y sensaciones de distancia dentro del matrimonio.

Además, según fuentes cercanas, la pareja vivió un periodo complejo durante el proceso creativo del disco de Justin, cuando él se enfocó intensamente en su carrera musical y en su salud mental. Esto coincide con lo que Hailey admitió sobre la dificultad de vivir la paternidad y la vida en pareja simultáneamente.

La maternidad, tras el nacimiento de su hijo Jack Blues Bieber en agosto de 2024, cambió la dinámica de ambos. La socialité confesó que “nada te prepara para esto. Pero ser padres también nos ha unido de una forma distinta”.

Aunque la palabra “crisis” suena fuerte, el tono de las declaraciones apunta más hacia un reconocimiento de vulnerabilidad que a un conflicto irreparable. Al decir que “seguimos eligiéndonos cada día”, Hailey muestra que la relación está en un proceso consciente de reconstrucción y reafirmación.