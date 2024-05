Creador de Locomía revela que padece de cáncer próstata y conmueve con sus palabras (+Declaraciones)

Una vez más el nombre del grupo Locomía se encuentra en el centro de atención en los medios comunicación, pero esta vez no por conflictos y peleas, sino por la delicada situación de salud que se encuentra padeciendo quien fue el creador de la popular banda que cautivó en los años 80 y 90 con sus ritmos y bailes, Xavier Font.

¿Qué tipo de cáncer?

Font que hace tiempo reveló la mala situación económica que atraviesa, que lo ha obligado a cantar en el metro de Madrid, por unas monedas, aprovechó el estreno de la película sobre el grupo titulada “Disco, Ibiza Locomía”, para compartir a los reporteros que padece de cáncer de próstata, y que lo hace visible con el objetivo de romper en los hombres el tabú sobre la enfermedad de células malignas.

“Tengo cáncer de próstata, mejor que sea ahí y no en otro sitio. Hay que quitar ese tabú, hay que dar visibilidad. Yo no tengo problema, estoy feliz. Voy a seguir y yo estoy para el tiempo”, aseveró el polémico cantante.

En este sentido, confirmó que próximamente será sometido a una operación para quitar una parte de su órgano que no funciona y poder disfrutando de la vida sin problemas. “En esta vida hay que luchar siempre. Y yo soy un luchador. Me he sometido a todo con esa idea”, manifestó.

Detalles de la película

El film se estrenó el viernes 17 de mayo y relata como en la España de los años 80 un grupo de amigos liderados por Xavier Font persiguen el sueño de la moda en Ibiza, conociendo a un productor que los hace salir de su zona de confort y lanzarlos a la música, que de la noche a la mañana los lleva a llenar estadios en Latinoamérica, a vender miles de discos y presentarse en los escenarios más importantes del mundo.

El drama esta protagonizado por Jaime Lorente, Alberto Ammann, Blanca Suárez, entre otros y se puede disfrutar a través Netflix, Disney+ HBO Max y Amazon Prime.