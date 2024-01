De la fama musical a la calle: integrante de Locomía confiesa entre lágrimas que podría vivir en la indigencia

En la década de los 80 cuatro jóvenes llegaron a la industria musical bajo el nombre de Locomía, con sus excéntricos bailes, vestuarios, abanicos y apariencia física lograron imponerse como una de las agrupaciones más icónicas de la escena hispana en el mundo. Hoy sus vidas han tomado otros rumbos, en el 2023 falleció uno de sus integrantes Francesc Picas a los 53 años en Barcelona, mientras que otro vive una delicada situación de indigencia en España.

Se trata del co-fundador Luis Font, uno de los cuatros integrantes originales de la agrupación, que compartió durante un programa de televisión lo duro que ha sido su vida tras su salida del grupo, estando hoy en mal estado y comiendo lo que encuentre.

“He estado a punto de vivir a la calle, no quería volver a estar en la oscuridad. Al menos en la calle me darían los rayos del sol, me daría la luz, vería gente. Sé que es muy duro decirlo, pero después de todo el camino del que vengo, esto no era nada. Tengo en este momento una paga de 250 euros, he buscado trabajo en sitios, pero me cuesta encajar”, expresó el hombre en una entrevista con María Verdoy para el programa “Socialité”.

Luis también estaba en la agrupación con Gard Passchier, Manuel Arjona y su hermano Xavier Font, con este última ha enfrentado múltiples conflictos a lo largo de los años por diversas situaciones derivadas a los inicios del grupo. “Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas, y ahí empecé a consumir cocaína. No me lo merecía”, indicó hace años en una entrevista.

Todo apunta que la negativa racha de Luis comenzó con las disputas con su hermano Xavier, que también no ha dudado en dar la cara y hablar de la situación. “Luis ha vivido los últimos 27 años sumido en un infierno, del cual nunca ha levantando cabeza”, confesó hace varios años también en una entrevista.

Sin embargo, el artista dice que siempre existe una luz al final del túnel, citando el gran apoyo que ha recibido de amigos que incluso lo ayudaron para que pudiese lucir presentable en la entrevista.