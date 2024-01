Televisión de Hollywood lista para mostrar al mundo la fuerte vida de la cantante Amy Winehouse (+Tráiler)

La tarde de este jueves 11 de enero los miles de fanáticos de la cantante británica Amy Winehouse vivieron un hermoso momento, al estrenarse el tráiler oficial la película “Back to Black” que cuenta la complicada vida de la artista que falleció el 23 de julio del 2011, por causa de una intoxicación etílica accidental, según el informe forense de Londres.

En el primer abreboca de la cinta dirigida por Sam Taylor-Johnson, se apreciando increíbles escenas protagonizadas por la actriz Marisa Abela, como cantando, grabando en un estudio, junto a su familia, realizando su icónico peinado y por supuesto momentos negativos que marcaron su vida entre ellos el alcohol.

La película que se estrenará el próximo 10 de mayo en Estados Unidos, narrará con detalles todo lo realizado por la artista para lograr su gran éxito y tener miles de fanáticos por todo el mundo, que hasta hoy cantan sus éxitos “Back to back”, “Wake up alone”, “Rehab”, “Stronger That me”, entre otras.

Igualmente, la cinta abordará su fuerte alcoholismo, la bulimia que padecía y el enfisema pulmonar que tenía por haber consumido a lo largo de su vida tanto crack.