¡De la TV al OnlyFans! La razón de peso por la cual Sergio Mayer se muestra como Dios lo trajo al mundo

Por muchos años el actor y modelo mexicano Sergio Mayer ha regalado con su talento diversión en la pantalla chica, su última aparición en la primera temporada del reality La Casa de los Famosos México fue un total éxito como parte del “Team Infierno”. Hoy de nuevo el hombre vuelve a ser noticia, tras revelar sin pelos en la lengua que entra al servicio de suscripción de contenido erótico OnlyFans.

Mayer que es todo un experto en saber como subir la temperatura en Instagram al compartir imágenes y videos en ropa interior bailando muy sensual, informó durante un encuentro con periodistas mexicanos que tiene su objetivo muy claro con lo que busca alcanzar en la picante plataforma para su familia.

“Hay personas que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies, y no es malo. Mis hijas no saben, no vivieron lo de “Sólo para mujeres”, es otra generación. Mis hijas me dijeron que cómo se me ocurría hacer eso y les dije: “mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema en decirlo”, manifestó.

En la conversación el actor de 57 años que para nada es ajeno a mostrar el cuerpazo que se gasta, ya que durante una década formó parte del provocador show “Solo para mujeres”, junto a otros galanes de la televisión mexicana, también manifestó que en el perfil se puede disfrutar de cosas diversas de él.

Igualmente, expresó que su esposa Issabela Camil, está al tanto de la situación y que posiblemente lo ayude en la creación del contenido compartido para facturar más. “Quizás haga una colaboración con mi esposa. Ella coordina y me ayuda a ver cosas, que si cambia esto o la luz, ella es buena para eso. De repente le digo a ver si aparecen sus manos por aquí en alguna foto, pero todo con cuidado”, aseveró.