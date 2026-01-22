“Le quitaron la vida”: Habitante de La Casa de los Famosos cuenta su cruda tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Marilyn Patiño se sinceró con la presentadora Carla Giraldo, en La Casa de los Famosos en su edición colombiana sobre su engorroso pasado familiar y cómo su pareja fue asesinada, hechos que marcaron su vida para siempre.

La actriz relató haber nacido en un núcleo familiar marcado por la violencia y la ausencia de sus padres, obligándola a crecer junto a su abuela. Los progenitores de Patillo, estaban vinculado con procesos revolucionarios en Colombia, siendo víctimas del conflicto armado en el país.

“A mi papá lo mataron y mi mamá tuvo que desaparecer para no correr la misma suerte”, confesó. Sin la presencia de sus progenitores, fue orillada a irse con su abuela, responsable de su crianza.

Aquellos años la habitante de en La Casa de los Famosos Colombia la recuerda como una época de triste por todo lo que le tocó vivir a temprana edad.

Pérdida de la pareja de Marilyn Patillo

Marilyn Patiño enfrentó otra dura pérdida cuando su pareja falleció, aunque tenía pensado separarse con dos hijos de por medio, su muerte significó otro duro golpe para su vida.

En 2018, se convirtió en madre por primera vez, pero poco tiempo después su novio le fue infiel. La actriz explicó que planeaba separarse cuando sus hijos fueran mayores, pero el destino la enfrentó a una tragedia inesperada.

“Le quitaron la vida, yo no estaba preparada para eso”, dijo con mucha sinceridad. Tras lo sucedido comenzó una nueva vida en Estados Unidos, y tiempo más inició una nueva relación, esto le valió muchas críticas y se intensificó cuando salió embarazada de una hermosa niña.

¿Quién es Marilyn Patillo?

Marilyn Patiño, de 42 años, es una modelo y actriz colombiana que comenzó a hacer campañas publicitarias desde los 16, teniendo claro lo que quería par su vida en un futuro.

En su carrera ha destacado en producciones como: “Sin tetas no hay paraíso”, “Oye Bonita”, “El final del paraíso”, “La hipocondríaca”, “La viuda negra, y entre muchas otras.