Exintegrante de Acapulco Shore comparte la dolorosa pérdida de su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La exintegrante de Acapulco Shore, Kelly Medanie sufrió una dolorosa pérdida, su hija recién nacida falleció a los pocos días de nacida debido a complicaciones durante el embarazo.

El miércoles 21 de enero, por medio de un vídeo en redes sociales acudió a explicar la odisea que fueron los últimos días con su pequeña, una experiencia que no se la desea a nadie.

"Estuve embarazada, lo saben. Tuve a mi bebé conmigo. Desafortunadamente, ella en este plano estuvo muy poco tiempo con nosotros, conmigo y con mi novio. Hicimos todo lo posible por que ella estuviera bien, yo me cuidé al cien por ciento, fui a todos los chequeos, todo lo que tenía que hacer y nos entregamos por completo", expresó.

Complicaciones durante el embarazo

Kelly Medanie enfrentó complicaciones desde el cuarto mes, a pesar de las recomendaciones de los especialistas, decidió continuar con el embarazo.

Según comentó, todos los problemas derivaron de un diagnóstico, el cual se reservó, pero contra todo pronóstico guardaban la esperanza de salir a flote con el bebé.

Por mucho tiempo, la exintegrante de Acapulco Shore se sometió a un tratamiento bajo inyecciones constante en el estómago "de manera superficial para que el oxígeno y el crecimiento llegaran hacia ella".

"Desde los cuatro meses que me dijeron que iba a ser un embarazo de alto riesgo y que iba a ser complicado, aun así, decidimos que sí y le echamos todas las ganas del mundo", detalló.

Dolor de Kelly Medanie por la pérdida

Pese a la dolorosa pérdida, logró conocer a la bebé y tenerla entre sus brazos. Además, contó que la visitaba todos los días mientras luchaba por su vida en una incubadora.

"Con el dolor de mi corazón les cuento que yo conocí a mi bebé, la visitaba diario, ella estaba en incubadora. Tuve el honor de poder cargarla, igual que mi novio. Ha sido muy difícil verla en una situación así, en la que ella estaba muy delicada... es algo que no le deseo a nadie, mis respetos a todas las mamás que luchan por sus hijos", finalizó.