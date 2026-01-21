Presentador de Telemundo enfrenta dolorosa pérdida por cáncer de páncreas

Suscríbete a nuestros canales

Carlos adyan es uno de los conductores del show “En casa con Telemundo”, brindándole a la audiencia entretenimiento, entrega y mucha información. Hoy el boricua vive momentos de mucho dolor por la partida de una persona muy querida.

Duro momentos para Carlos

En sus redes sociales el joven escribió un doloroso mensaje de condolencias por la muerte de la chica de mantenimiento de su casa, quien falleció a causa de un cáncer de páncreas y de hígado.

La mujer nacida en Colombia y de nombre Bertha, tenía 5 años trabajando en la residencia de Carlos, ganándose su cariño y amor.

“Nuestra querida Bertha se nos fue al cielo, nos enseñó muchas cosas, pero sobre todo a vivir la vida con dignidad, entrega y amor. Nos notificó que tenía un tumor. Estuvimos a su lado, apoyándola durante todo su proceso”, escribió.

Un descanso digno

El moreno que hace días celebró por todo lo alto su cumpleaños número 31, comentó que junto a su esposo Carlos Quintanilla, asistieron al funeral de Bertha en Miami.

Además, informó que las cenizas de la mujer ya fueron enviadas a Colombia para su descanso eterno en la tierra que la vio nacer y crecer.

“Estoy seguro de que hoy nos cuida desde arriba. Extrañaré esos mangos y el amor que siempre nos diste”, escribió en sus historias.