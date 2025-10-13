Argentina-España ¿Quién tiene mejor ofensiva?

Suscríbete a nuestros canales

Comenzaron los rumores sobre el encuentro de Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América, y España, vigente monarca de la Eurocopa, por la Finalissima 2026.

Aunque aun no hay información oficial, la idea ya está sobre la mesa y la fecha tentativa apunta a la ventana FIFA de marzo de 2026, con Qatar emergiendo como la sede principal para acoger este duelo intercontinental.

¿Quién tiene el arsenal más letal?

Más allá de la euforia del encuentro, un análisis preliminar de las delanteras revela que será un choque de alto calibre.

Argentina

La ofensiva argentina exhibe un gran promedio de rendimiento, impulsada por la figura indiscutible de Lionel Messi (8.29). El capitán, con su puntaje sobresaliente, lidera un ataque potente que combina jerarquía con la energía de una nueva generación.

Lionel Messi: 8.29

Álvarez: 7.42

Martínez: 7.42

Mastantuono: 7.24

Asomada: 7.12

España

Por su parte, la selección española se apoya en una delantera dinámica con una notable proyección. Lamine Yamal (7.90), destaca como la punta de lanza de 'La Roja'.

Lamine Yamal:7.90

Williams: 7.16

Oyarzabal: 7.15

Ferran Torres: 7.00

Dani Olmo: 6.97

La Finalissima 2026, será una batalla por el título intercontinental, y un apasionante cara a cara entre la consagración de la leyenda de Messi y el meteórico ascenso de Lamine.