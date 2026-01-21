Demi Moore confesó haber aceptado tríos sexuales para complacer a su expareja

Suscríbete a nuestros canales

Después de 14 años de poner punto final a su relación, Demi Moore revelo haber aguantado infidelidades de Ashton Kutcher durante su matrimonio para complacerlo.

En sus memorias Inside Out, la actriz confesó los episodios más devastadores de su matrimonio que le causaron un profundo dolor porque ella intentaba salvar la relación a pesar de los engaños del actor.

A pesar de su interés por mantener a flote su amor por Kutcher, un día no hubo vuelta atrás y puso fin a su vida amorosa con él.

Demi Moore mencionó haber aceptado tríos sexuales para complacer a Ashton Kutcher y proyectar la imagen de una esposa “divertida”.

Diferencia de edades

Uno de los puntos más frágiles de su amorío fue la diferencia de edad, cuando se casaron en 2005, Demi tenía 40 años y Ashton 25, si bien en su momento no presentó un problema, las memorias de la artista lo reconoció.

“Yo era una cuarentona con dinero y segura de mí misma, y él recién estaba empezando a ser adulto”, dijo sobre el tema.

Los actores acapararon la atención de los medios de comunicación cuando en 2003 comenzaron a salir, y dos años más tarde la boda se concretó. Luego de seis años de matrimonio, todo llegó a su fin en 2011 con la firma de su divorcio.