Malas noticias para los Browns: Shedeur Sanders se lesiona y no estará disponible para el juego ante los Eagles (+Detalles)

El mariscal de campo novato de los Cleveland Browns, Shedeur Sanders, sufrió una lesión en el oblicuo durante los entrenamientos del miércoles, lo que encendió las alarmas en el equipo. El incidente ocurrió en Filadelfia, donde los Browns realizaban prácticas conjuntas con los Eagles antes del segundo juego de pretemporada, programado para el sábado. Tras resentirse físicamente en uno de los ejercicios iniciales, Sanders no volvió a participar en la sesión, y el equipo no ha confirmado si estará disponible para el resto de la semana.

Lesión de Shedeur Sanders preocupa a los Browns

El debut de Sanders en la NFL había sido prometedor. En el primer partido de pretemporada, una victoria sobre Carolina, completó 14 de 23 pases para 138 yardas y dos pases de anotación en la primera mitad, ambos hacia Kaden Davis. Su actuación no pasó desapercibida, ya que incluso el astro de la NBA, LeBron James, le dedicó un mensaje en redes sociales elogiando su talento y alentándolo a seguir trabajando.

La caída de Sanders hasta la quinta ronda del draft, donde fue elegido en el puesto 144 global, fue una sorpresa para muchos, considerando su estatus como uno de los nombres más reconocidos de la clase 2024. El hijo del miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders, venía de una temporada sobresaliente con Colorado, en la que finalizó octavo en la votación por el Trofeo Heisman y rompió el récord escolar con 4,134 yardas aéreas.

Competencia interna en la posición de mariscal

La llegada de Sanders se da en medio de un panorama complejo para los Browns en la posición de quarterback. Con Deshaun Watson fuera toda la temporada debido a una rotura del tendón de Aquiles, el equipo cuenta con un grupo variado de opciones: Kenny Pickett, que arrastra molestias en el tendón de la corva; Joe Flacco, veterano de 40 años con amplia experiencia; y Dillon Gabriel, seleccionado en tercera ronda y poseedor del récord de la FBS con 188 touchdowns totales durante su carrera universitaria.

La lesión de Sanders podría abrirle más oportunidades a Gabriel en los entrenamientos, mientras Pickett trabaja en su recuperación. Sin embargo, si el novato logra volver pronto, tendrá la posibilidad de consolidarse como una alternativa real para liderar la ofensiva en caso de que los problemas físicos persistan en el resto de los mariscales.

Por ahora, el cuerpo técnico de los Browns se mantiene a la expectativa, con la esperanza de que la lesión no afecte el desarrollo de uno de sus proyectos más prometedores de cara a la temporada.