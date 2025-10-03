Crawford desnuda su estrategia maestra para vencer a Canelo

Suscríbete a nuestros canales

La victoria por decisión unánime de Terence "Bud" Crawford sobre Saúl "Canelo" Álvarez no solo le valió el campeonato indiscutido del peso supermediano, sino que también estableció un precedente: la inteligencia táctica es la fuerza dominante en el boxeo moderno.

Tras el histórico combate, Crawford ha comenzado a revelar los detalles de la estrategia infalible que diseñó para anular al monarca mexicano, demostrando que su triunfo fue el resultado de una meticulosa planificación y no una coincidencia.

El secreto: cargar el peso y la "puerta de vidrio"

La estrategia de Crawford se basó en la lectura y programación en el ring, no en la épica ni en el intercambio de golpes de poder. Según lo revelado, el campamento de Crawford se centró en anular las armas más peligrosas del "Canelo" a través de dos claves:

-Explotar el microgesto: Los analistas de Crawford identificaron un patrón predecible en el mexicano: el "Canelo" carga el peso medio segundo antes de lanzar su gancho de izquierda al hígado. Crawford entrenó una secuencia diseñada específicamente para este microgesto, permitiéndole anticiparse o bloquear el golpe.

-La "puerta de vidrio": Este fue un recurso de engaño táctico. Crawford mostraba al "Canelo" un hueco defensivo que en realidad no existía. Cuando el mexicano, convencido de haber encontrado una entrada, lanzaba su ataque, "Bud" ya estaba girando, bloqueando con el antebrazo y lanzando un contragolpe limpio y rápido.

Guardia abierta y control de distancia

Más allá de los trucos de engaño, el cambio constante de guardia de Crawford (principalmente al zurdo frente al diestro Canelo) fue crucial. Esta guardia abierta facilitó el jab y el contragolpe, mientras que su dominio en el control de la distancia impidió que el "Canelo" se sintiera cómodo y pudiera utilizar su poderosa pegada en la corta.

La victoria de Terence Crawford, al subir hasta tres categorías de peso, se cimentó en el raciocinio y la capacidad de descifrar la costumbre de su rival, demostrando que su mente era el arma más letal.

