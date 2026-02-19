Sobrino de Anahí vive momentos de terror tras ser mordido por un tiburón

Suscríbete a nuestros canales

El pequeño Patricio, sobrino de Anahí sufrió un ataque de un tiburón mientras nadaba en una playa. Las conductoras del programa “Hoy” revelaron la noticia en vivo.

El terror se apoderó del jovencito, hijo de Marichelo Puente, hermana de la exrebelde, cuando en un momento familiar en la playa fue mordido por un tiburón, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico.

“Momentos de angustia vivió la familia de Lupita D’Alessio, luego de que Patricio, hijo de Jorge D’Alessio y Marichelo, fuera mordido por un tiburón en una playa mexicana. La hermana de Anahí compartió detalles en redes”, detallaron.

Momento de tensión

La hermana de Anahí narró que los gritos de dolor y susto del pequeñín aturdieron a su hermano Santiago, quien lo ayudó de salir del mar, percatándose de la sangre que corría por su pierna.

Al principio la familia no sabía de que se trataba hasta que fue trasladado a un hospital y el médico confirmó que la herida se debía a un tiburón.

“Estaba en la orillita del mar y en eso empezaron los gritos horribles de Patito, lo escuchó Santi su hermano, lo sacó del agua y le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va. Corrimos al hospital y nos dicen ‘fue una mordida de tiburón’. No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento”, relató al hablar del incidente.

Afortunadamente Patricio se encuentra bien y en su casa con sus seres queridos.