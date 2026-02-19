Yohana Vargas reunió más de 400 personas en su primera “Run Coffee Party”

Suscríbete a nuestros canales

Lo que para la creadora de contenido y empresaria Yohana Vargas inició como una idea sembrada con intención, se convirtió en un evento masivo lleno de propósito, movimiento y conexión. Una experiencia única que fusionó ejercicio, bienestar, música y comunidad: la primera “Run Coffee Party”, donde, el pasado domingo 15 de febrero, se dieron cita más de 400 personas en Miami.

“Esto nació como un pequeño sueño en mi corazón y se hizo realidad. Superó todo lo que imaginé.​ Un día tuve una idea que parecía ‘loca’: ¿Cómo hago para unir en una sola experiencia todo lo que soy y todo lo que amo? Correr, tomar café, bailar, conectar e inspirar.​ Quería que mi comunidad no solo me viera por Instagram, sino que viviera conmigo. Que no solo le dieran like a mi contenido, también que caminaran a mi lado, que sintieran la energía y que compartiéramos intención. Fue más de lo que imaginé”, contó Yohana.

El evento inició a las 8:00 a.m. con un recorrido 5K y 10K donde los asistentes pudieron correr, trotar o caminar, adaptándose a su propio ritmo. La energía colectiva marcó el inicio de una mañana vibrante que culminó con una celebración tipo “coffee party” que se extendió hasta las 12:00 del mediodía.

Al cruzar la meta, los participantes fueron recibidos con una experiencia wellness integral que incluyó más de 25 estaciones dedicadas al bienestar: café, matcha, smoothies naturales, postres saludables, té, servicio de vitamina B12 y diversas propuestas enfocadas en salud y energía — todo sin costo adicional para los asistentes.La música fue protagonista con la participación de dos DJ en vivo, elevando la atmósfera y convirtiendo la mañana deportiva en una verdadera celebración de comunidad y buena vibra.El evento también abrió espacio a emprendedores y marcas locales, quienes tuvieron la oportunidad de darse a conocer, conectar con nuevos públicos y formar parte de un movimiento que promueve el bienestar integral y las oportunidades colaborativas.

Entre los asistentes destacaron personalidades del entretenimiento, incluyendo al reconocido comediante e influencer Marko, hermano y mejor amigo de Yohana, así como otras figuras de la farándula que se sumaron a esta experiencia.

“Y así nació mi primera Run Coffee Party. Un espacio para conectar cuerpo, mente y alma. Un espacio para ser felices con propósito. Y hoy puedo decir que no solo cumplí un sueño… creamos algo mucho más grande de lo que imaginé. Ver a más de 400 personas respondiendo al llamado, compartiendo energía alta, cuidando su cuerpo y celebrando juntos, es algo que supera cualquier expectativa”, expresó Yohana Vargas cuando finalizó el evento.

La ​"Run Coffee Party​" no solo cumplió el sueño de su creadora, sino también el de cientos de personas que encontraron en esta experiencia un espacio de conexión, salud, propósito y alegría.

Con este exitoso debut, Yohana Vargas reafirma su compromiso de seguir creando espacios que inspiren a la comunidad a moverse, emprender y vivir con intención.

NOTA DE PRENSA