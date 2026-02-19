Yohana Vargas reunió más de 400 personas en su primera “Run Coffee Party”

Lo que para la creadora de contenido y empresaria Yohana Vargas inició como una idea sembrada con intención, se convirtió en un evento masivo lleno de propósito, movimiento y conexión. Una experiencia única que fusionó ejercicio, bienestar, música y comunidad: la primera “Run Coffee Party”, donde, el pasado domingo 15 de febrero, se dieron cita más de 400 personas en Miami.
“Esto nació como un pequeño sueño en mi corazón y se hizo realidad. Superó todo lo que imaginé. Un día tuve una idea que parecía ‘loca’: ¿Cómo hago para unir en una sola experiencia todo lo que soy y todo lo que amo? Correr, tomar café, bailar, conectar e inspirar. Quería que mi comunidad no solo me viera por Instagram, sino que viviera conmigo. Que no solo le dieran like a mi contenido, también que caminaran a mi lado, que sintieran la energía y que compartiéramos intención. Fue más de lo que imaginé”, contó Yohana.
El evento inició a las 8:00 a.m. con un recorrido 5K y 10K donde los asistentes pudieron correr, trotar o caminar, adaptándose a su propio ritmo. La energía colectiva marcó el inicio de una mañana vibrante que culminó con una celebración tipo “coffee party” que se extendió hasta las 12:00 del mediodía.
Al cruzar la meta, los participantes fueron recibidos con una experiencia wellness integral que incluyó más de 25 estaciones dedicadas al bienestar: café, matcha, smoothies naturales, postres saludables, té, servicio de vitamina B12 y diversas propuestas enfocadas en salud y energía — todo sin costo adicional para los asistentes.
La música fue protagonista con la participación de dos DJ en vivo, elevando la atmósfera y convirtiendo la mañana deportiva en una verdadera celebración de comunidad y buena vibra.
El evento también abrió espacio a emprendedores y marcas locales, quienes tuvieron la oportunidad de darse a conocer, conectar con nuevos públicos y formar parte de un movimiento que promueve el bienestar integral y las oportunidades colaborativas.
Entre los asistentes destacaron personalidades del entretenimiento, incluyendo al reconocido comediante e influencer Marko, hermano y mejor amigo de Yohana, así como otras figuras de la farándula que se sumaron a esta experiencia.
“Y así nació mi primera Run Coffee Party. Un espacio para conectar cuerpo, mente y alma. Un espacio para ser felices con propósito. Y hoy puedo decir que no solo cumplí un sueño… creamos algo mucho más grande de lo que imaginé. Ver a más de 400 personas respondiendo al llamado, compartiendo energía alta, cuidando su cuerpo y celebrando juntos, es algo que supera cualquier expectativa”, expresó Yohana Vargas cuando finalizó el evento.
La "Run Coffee Party" no solo cumplió el sueño de su creadora, sino también el de cientos de personas que encontraron en esta experiencia un espacio de conexión, salud, propósito y alegría.
Con este exitoso debut, Yohana Vargas reafirma su compromiso de seguir creando espacios que inspiren a la comunidad a moverse, emprender y vivir con intención.
NOTA DE PRENSA