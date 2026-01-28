Meridiano estará presente en San Francisco para el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Super Bowl por Meridiano / FOTO: Cortesía

El Super Bowl LX está cada vez más cerca. El 8 de febrero conoceremos al nuevo vencedor del trofeo Vince Lombardi por la pantalla de Meridiano Televisión.

Meridiano presente en el Super Bowl

Por tercer año consecutivo Venezuela podrá disfrutar del magno evento deportivo de forma gratuita y en exclusiva por señal abierta. También en HD por Simpleplu, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Pero las sorpresas no acaban allí. Los especialistas en deportes se trasladarán al lugar de los hechos para ofrecer todos los pormenores, entrevistas exclusivas, detalles de último momento y todo lo que no se verá en pantalla.

Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazzi ofrecerán información referente a la farándula presente, así como del medio tiempo liderado por el boricua Bad Bunny.

Por su parte, Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella le pondrán la lupa a las jugadas, datos estadísticos y acontecimientos destacados dentro y fuera de la cancha entre Seahawks y Patriots.

Andy, el centro de atención

El foco de Venezuela estará sobre el pateador criollo de los New England, Andy Borregales. El caraqueño se convertirá ese día en el primer venezolano en disputar un Super Bowl, o incluso, en levantar el trofeo.

La cita está hecha: Domingo 8 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., con los especialistas en deportes Ismelys Velazquez, Victoria Abuhazzi, Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella desde San Francisco, por Meridiano Televisión.El próximo 8 de febrero los especialistas viajarán a San Francisco para llevar las incidencias del Super Bowl LX desde el estadio