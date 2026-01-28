¡Entrevista en vivo y en exclusiva! Así es la vida de Andy Borregales desde su casa hasta la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Andrés “Andy” Borregales, el pateador venezolano de los New England Patriots ha hecho historia desde sus inicios. El próximo 8 de febrero disputará su primer Super Bowl que verás por Meridiano Televisión. Pero ¿quién realmente Andy Borregales?

Entrevista exclusiva: Andy Borregales camino al Super Bowl LX

Este viernes 30 de enero, en el programa Tercer Tiempo a partir de las 6:00 p.m., los padres de Andy Borregales lo contarán todo.

Junto a los especialistas es deportes, conoceremos los secretos mejores guardados de Andy desde pequeño. ¿Cómo era de niño?, ¿cómo descubrió su pasión por el fútbol americano?, ¿cuáles fueron sus primeros pasos?, entre muchas otras preguntas de las que la audiencia también será partícipe a través de las redes sociales.

Andy Borregales histórico

El pateador criollo ha tenido un gran desempeño durante toda la temporada. No solo rompió un récord al anotar un gol de campo de 59 yardas. En esta, su temporada de novato, jugó en los 17 partidos de fase regular: anotó 27 de 32 field goals y aportó 134 puntos. En el Campeonato de Conferencia convirtió los puntos decisivos en la victoria de los Patriots y ahora buscará marcar un hito en el Super Bowl LX que verás por Meridiano Televisión este domingo 8 de febrero a partir de las 6:00 p.m.

Ya lo sabes, este viernes 30 de enero, Tercer Tiempo se viste de NFL en la entrevista exclusiva a los padres de Andy Borregales. Sintoniza a partir de las 6:00 p.m. y no te lo pierdas.