Dave Roberts cimenta la dinastía de los Dodgers con tres títulos de Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Desde 2016, Dave Roberts ha convertido a los Dodgers de Los Ángeles en la franquicia más consistente y dominante de la MLB. Los resultados hablan por sí solos: bajo su dirección, el equipo ha asegurado 10 clasificaciones consecutivas a playoffs y ha levantado tres trofeos de Serie Mundial, incluyendo un bicampeonato.

Dave Roberts: consistencia de postemporada y éxito en la Serie Mundial

El registro de Roberts desde que tomó las riendas de los Dodgers en 2016 es una hazaña de longevidad y éxito en la Liga Nacional. Esta impresionante racha de 10 postemporadas consecutivas es un testimonio de la gestión de roster y la cultura ganadora que ha implementado.

El éxito más grande de Roberts se ha visto en sus años de campeonato, culminando con la Serie Mundial (WS) en 2020. Sin embargo, su era ha terminado de consolidar una dinastía con el reciente bicampeonato en 2024 y 2025, donde los Dodgers se coronaron nuevamente en la Serie Mundial.

La consistencia es el sello de Roberts, con los Dodgers llegando a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) en 2016 y 2021. Además, el equipo luchó hasta la última instancia en las Series Mundiales de 2017 y 2018, aunque no pudieron llevarse el título esos años. La única nota de frustración en este periodo se encuentra en los años 2019, 2022 y 2023, donde el camino de los Dodgers se detuvo en la Ronda Divisional de la Liga Nacional (NLDS). A pesar de esos tropiezos, el balance general es de un dominio abrumador que se traduce en tres títulos de Serie Mundial y una década de presencia constante en la élite del béisbol.

El legado de un dirigente de récord

A pesar de las críticas que ocasionalmente ha enfrentado en rondas tempranas de playoffs, los logros de Roberts en la década de 2020 son innegables. Con tres títulos de Serie Mundial en su currículum (2020, 2024 y 2025), se establece firmemente como uno de los dirigentes más exitosos en la historia de la franquicia y de la MLB actual.

El bicampeonato de 2024 y 2025 cimenta la noción de que Los Ángeles no solo clasifica a playoffs, sino que tiene la capacidad de ganar campeonatos consecutivos, una rareza en el béisbol moderno. Este éxito sostenido bajo la tutela de Roberts lo convierte en un líder cuyo nombre estará indudablemente ligado a la grandeza de los Dodgers.