Instagram de Luis Díaz inundado de insultos racistas tras lesión de Hakimi

El delantero colombiano Luis Díaz protagonizó un momento dramático este 4 de noviembre de 2025. El episodio ocurrió en el emblemático Parque de los Príncipes de París, el atacante suramericano fue la figura de la victoria 1-2 del Bayern Múnich sobre el Paris Saint-Germain (PSG) por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, sin embargo un momento desató fuertes emociones.

Díaz no solo ayudó a su equipo a sumar tres puntos, también recibió roja directa en el cierre del primer tiempo, tras la fuerte entrada que realizó a Achraf Hakimi. Este fuerte choque conmocionó a los presentes.

El lateral derecho marroquí del PSG se despidió del césped entre lágrimas tras sufrir una una lesión de gravedad. Los hinchas franceses le cobraron ese momento a Lucho luego de finalizar el partido.

Expulsión por la fuerte entrada a Achraf Hakimi

El hecho ocurrió en el tiempo adicional de la primera mitad, Díaz se barrió con fuerza para intentar recuperar un balón que se le había ido, frente al lateral marroquí Achraf Hakimi.

En principio, el árbitro Maurizio Mariani sacó la tarjeta amarilla, sin embargo tras ser revisada la jugada por el VAR, se determinó que la entrada fue lo suficientemente peligrosa como para revertir la decisión por una tarjeta roja directa.

Hakimi de esta manera se marchó del campo de juego, visiblemente afectado y entre lágrimas.

Anti-récord para Luis Díaz

La expulsión de Díaz desató la polémica, pero le valió un "anti-récord" que poco se ve: El colombiano se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions League en firmar un doblete y recibir una tarjeta roja en los primeros 45 minutos de un partido.

Cabe destacar que, esta ha sido la primera expulsión de Díaz vistiendo la camiseta del Bayern Múnich y la cuarta en su carrera profesional (las anteriores fueron con el Junior de Barranquilla y el Porto).

El ataque racista hacia Luis Díaz

Luis Díaz no solo vivió un momento duro durante el encuentro tras ese episodio, sino que lo sigue viviendo con numerosos hinchas del PSG que no perdonaron la lesión que le causó a Achraf Hakimi. En la cuenta de Instagram personal del jugador, se han podido apreciar fuertes comentarios tras el duelo de Champions.

Luis, está siendo víctima de toda clase de insultos racistas por la afición de los galos y de Marruecos. Algunos comentarios venían cargados de insultos hasta llegar a la vida personal: "Fue bueno que secuestraran a tu padre". Otros le recordaban la entrada que le había hecho a Achraf, señalándolo de "criminal", "salvaje" o "animal".